Hydraloop: Domácí čistička odpadní vody za 90 tisíc na CES zaujala

Nizozemský startup Hydraloop vyvinul zařízení o velikosti šatní skříně, které dokáže čistit a sterilizovat odpadní vodu v domácnostech, díky čemuž ji lze znovu používat. Jeho cena činí 4000 dolarů, tedy zhruba 90 000 korun.

Electrek informoval, že na letošním veletrhu Consumer Electronics Show (CES) tato čistička získala ocenění Best of Innovation in Sustainability, Eco-Design, and Smart Energy.

Výchozí myšlenka je podle webových stránek Hydraloopu jednoduchá: recyklovat až 85 % domácí vody. Úspory v její celkově spotřebě a emisích odpadních vod prý činí více než 45 %.

Takto recyklovaná voda však není určena k pití – vrací se zpět do praček, sprch, toalet, myček atd. Jiné varianty Hydraloopu mohou recyklovat vodu pro bazény a využití na zahradě. Pro čtyřčlennou rodinu to v praxi znamená, že každoročně ušetří 75 000 litrů.

Dotyčné zařízení funguje tak, že nečistoty odstraňuje bez filtru či jakýchkoliv chemikálií. Místo toho spoléhá na kombinaci sedimentace, flotace, flotace rozpuštěným vzduchem (DAF), frakcionace pěny a aerobního bioreaktoru. O úplnou dezinfekci se pak postará UV světlo.