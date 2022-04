Hydropanely dokážou vyrobit vodu ze vzduchu. Projekt finančně podpořil i Bill Gates

Hydropanely vypadají podobně jako fotovoltaické panely, jen místo elektřiny vyrábějí vodu. Cody Friesen vynalezl tuto technologii v roce 2014 na vysoké škole technologické Ira A. Fultona při Arizonské státní univerzitě.

O rok později svou vědeckou práci přetavil ve firmu Source Global se sídlem v arizonském městě Scottsdale, kde nyní působí jako generální ředitel. Jeden panel prodává za dva tisíce dolarů, tedy v přepočtu asi 44 tisíc korun. „Vezmeme sluneční světlo a vzduch a dokážeme vyrábět výbornou pitnou vodu v podstatě kdekoli na planetě,“ popisuje Friesen.

Výroba vody ze vzduchu

Hydropanely nasávají vodní páru ze vzduchu a akumulují ji do podoby, která je asi 10 000krát koncentrovanější než v atmosféře. Pomocí slunečního tepla systém přemění molekuly na kapalinu, jež se shromažďuje v zásobníku uvnitř panelu a poté se uvolňuje jako čistá voda.

Součástí systému jsou solární panely, jež zachycují sluneční energii potřebnou pro provoz zařízení a činí jej nezávislým na rozvodných sítích. Vyrobená energie se používá k pohonu ventilátorů nasávajících okolní vzduch, který se následně dostává na materiál, jež zachycuje vodní páru.

Absorbovaná vodní pára je poté odsávána, pasivně kondenzována a shromažďována. Nakonec se do vody přidávají minerály zajišťující její správnou chuť a vlastnosti. Kromě toho, že je voda získávána udržitelným způsobem, dokáže jeden hydropanel během své patnáctileté životnosti eliminovat 54 tisíc jednorázových plastových lahví.

Investoval i Bill Gates

Do roku 2018 nainstaloval Friesen soustavu čtyřiceti hydropanelů v Keni, kde členky nadace Samburu Girls Foundation čelily na svých každodenních cestách za vodou řadě nebezpečí. Nyní mají vlastní zdroj vody. „Dokážeme vyrobit bezvadnou vodu u vás doma, ve vaší škole, ve vaší komunitě, a to způsobem, který ji skutečně přenáší do 21. století,“ řekl Friesen.

V současnosti jsou hydropanely Source Global nainstalovány v 52 zemích ve 450 samostatných projektech. Firma získala investici ve výši 150 milionů dolarů od investorů, mezi něž patří například Breakthrough Energy Ventures Billa Gatese, BlackRock, Duke Energy či Lightsmith Group.

Tato technologie je zoufale potřebná v místech, jako je Indie, kde podle odhadů 800 000 vesnic nemá čistou pitnou vodu. Friesen citoval Světovou zdravotnickou organizaci, podle níž bude do roku 2025 „polovina světové populace žít v oblastech s nedostatkem vody“.

Své využití však může najít i v civilizovanějších regionech. Například ve Spojených státech je podle Friesena stále 1,5 milionu kilometrů olověných trubek a denně dojde asi k 750 poruchám vodovodního potrubí. Obchodní příležitost je tak podle něj obrovská.