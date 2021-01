Hyperion XP-1 je auto snových parametrů: dojezd 1600 km, na stovce za 2,2 s a nulové emise. Už jezdí první prototyp

Rychlé sportovní auto exotických tvarů a s nulovými emisemi? S takovou vizí začal v roce 2016 vývoj vodíkem poháněného stroje s názvem Hyperion XP-1. Na technické stránce věci výrobce údajně pracuje již deset let. Ambiciózní projekt na rozdíl od mnoha jiných dospěl během pěti let do fáze funkčního prototypu.

V karbonové konstrukci se prý skrývá technika inspirovaná kosmickým průmyslem, která umožňuje skladovat více vodíku v menším objemu. Výsledkem má být dojezd přes 1600 kilometrů. Dalšími známými parametry jsou zrychlení z nuly na 96 km/h za 2,2 sekundy a maximální rychlost přes 350 km/h.

Karoserie je z titanu a dveře se, jako u většiny exotických hypersportů, otevírají směrem nahoru. Vůz váží jen 1032 kg. Nechybí pak ani aktivní aerodynamika. XP-1 má vpředu 20palcová a vzadu 21palcová kola, která jsou obuta do pneumatik Pirelli P Zero. Za koly se nachází karbon-keramické brzdy.

Ohledně technických specifikací toho moc prozrazeno nebylo. Značka se pouze nechala slyšet, že vůz ukládá vodík na karbonových nádrží a k udržení energie používá superkapacitory. Udávaný dojezd vozu je 1016 mil, tedy 1635 km. Naplněný vozu pak nemá zabrat více než 5 minut.

Kde bude tankovat?

Pokud skutečně dojde k výrobě, plánem je stavba tří set exemplářů. Což by dle fotografií pojízdného prototypu na běžných silnicích neměl být problém. Otazník však visí nad možnostmi tankování.

Například v USA je jen lehce přes 40 plnících stanic na vodík, z toho nejvíce v Kalifornii, kde také prý jezdí většina již dostupných vodíkových vozů. V celé Evropě je plniček aktuálně přes 150. Na celém světě je dle odhadů stanic okolo čtyř set, přičemž ne všechny jsou veřejné.

V České republice mají být v letošním roce dokončeny tři – v Praze na Barrandově, v Litvínově a také v Brně. Výrobce Hyperionu XP-1 sice má v plánu dodávat vodík po Spojených státech skrze svou divizi Hyperion Energy, ale zatím není jasné jak.