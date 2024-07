Hypotéza o životě na Venuši je stále ve hře. Její autoři předložili nové důkazy

Jane Greaves z Cardiff University a její spolupracovníci zveřejnili nová zjištění podporující jejich hypotézu, že na Venuši by se teoreticky mohla vyskytovat nějaká forma mimozemského života.

Připomeňme, že tato hypotéza se až dosud opírala především o objev fosfanu, který byl oznámen v roce 2020. Problém je, že výsledky výzkumu byly následně zpochybněny.

Tentokrát tým předložil důkazy o přítomnosti amoniaku, tedy dalšího plynu, který na naší planetě v převážné většině případů vzniká v důsledku biologické aktivity (jde o odpadní produkt metabolismu živočichů). „Vzrušující věc za tím by byla, kdyby se jednalo nějaký druh mikrobiálního života, který vyrábí amoniak, protože to by byl elegantní způsob, jak regulovat své vlastní prostředí,“ uvedla Greaves.

Je Venuše obyvatelná, nebo ne?

„Jeho prostředí by v důsledku toho bylo mnohem méně kyselé a dalo by se v něm mnohem lépe přežívat. Bylo by vlastně kyselé jen tolik, jako některé z nejextrémnějších míst na Zemi – takže to není úplně šílené,“ dodala.



Fosfan v astmosféře Venuše? Nezávislý tým, který znovu analyzoval původní data, ho tam nenašel...

Dotyčné důkazy mj. zaujaly i profesora planetárních věd Javiera Martina-Torrese z University of Aberdeen, který v roce 2021 napsal článek, v němž argumentuje, že v atmosféře Venuše není k dispozici dostatek vody na to, aby se mohlo jednat o obyvatelné prostředí.

Nyní ale v rozhovoru pro CNN připustil, že detekce amoniaku „zpochybňuje naše chápání a naznačuje, že ve hře mohou být složitější chemické procesy“.

Na finální zodpovězení otázky, zda Venuše je či není obyvatelná (popřípadě zda na ní nějaké vysoce odolné organismy skutečně žijí) to však pochopitelně stále nestačí – což ostatně otevřeně přiznala i samotná Greaves. Bude tak zapotřebí pokračovat v bádání.