I pohřbívání může být udržitelné. Kompostování mrtvol je ekologičtější než pohřeb či kremace

Technologický vývoj se nezastavuje, a to ani v segmentu pohřebnictví. I zde vstupují do hry snahy o udržitelnost a snížení ekologické zátěže. I přes to, že stále více zemí přijímá zákony podporující ekologické pohřby a kremace, většina lidí o těchto možnostech neví. Jedním z důvodů může být skutečnost, že smrt je v naší kultuře do jisté míry stále považována za tabu, o kterém se lidé nechtějí bavit.

Docentka Rumina Dhalla z University of Guelph a odborná asistentka Stephanie M Villers z ekonomické fakulty University of Waterloo na webu The Conversation konstatují, že podle nedávných průzkumů více než polovina Američanů projevuje zájem o ekologické způsoby pohřbívání.

Kompostování zesnulých

Jedním z nejnovějších trendů je přirozená organická redukce (natural organic reduction; NOR), známá také jako lidské kompostování. Tento proces byl legalizován v některých částech USA a rychle získává na popularitě. V kostce jde o to, že je tělo zesnulého pomocí mikroorganismů a bakterií přeměněno na půdu.

Tento proces je šetrný k životnímu prostředí, protože nevytváří uhlíkovou stopu, a navíc poskytuje živiny. V médiích bývá označován sloganem „od kolébky ke kompostu.“ Průkopníkem v této oblasti je firma Recompose, založená v roce 2017 s cílem poskytovat udržitelné a ekologicky šetrné možnosti péče o zemřelé.

Recompose se stala první firmou, která nabídla tuto službu ve Spojených státech, a od té doby získává na popularitě. Kromě minimalizace ekologického dopadu nabízí také možnost podpořit růst nového života prostřednictvím kompostované půdy.

Postupně se rozšiřuje

Prvním americkým státem, který tuto praxi legalizoval, byl v roce 2019 Washington. Postupně se přidávaly další státy: Colorado a Oregon v roce 2021, Vermont a Kalifornie v roce 2022, New York a Nevada v roce 2023 a nejnověji Arizona, Maryland a Delaware v roce 2024​.

V dalších státech, jako je Connecticut, Havaj, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, Nové Mexiko, Oklahoma, Pensylvánie, Rhode Island, Utah a Virginie, jsou zákony týkající se legalizace NOR stále v jednání. Rostoucí počet států ukazuje, že zájem o ekologicky šetrné způsoby pohřbívání napříč USA rychle roste.

Podstatná je pochopitelně i finanční otázka. Klasický pohřeb s uložením těla do země vyjde v USA na více než 7 800 amerických dolarů (v přepočtu asi 182 000 Kč), zatímco kremace přijde zhruba na 7 000 dolarů (v přepočtu přibližně 163 000 Kč). Firma Recompose účtuje za tento proces přibližně stejnou částku jako za kremaci​.

Lepší než tradiční pohřby

Tradiční pohřby mají hned několik nevýhod. Balzamování – běžná praxe při přípravě těl na pohřeb – využívá chemikálie, které mohou proniknout do půdy a znečistit ji. Rakve jsou náročné na výrobu a spotřebovávají mnoho přírodních zdrojů, což je nejen drahé, ale také neekologické. Dalším problémem jsou pozemky pro hřbitovy – ve městech a oblastech s omezeným prostorem může být nalezení vhodného místa pro hřbitov obtížné.

Ačkoli jsou kremace považovány za ekologičtější než tradiční pohřby, také mají své nevýhody. Samotný proces vyžaduje vysoké teploty, což znamená značnou spotřebu energie. Během zpopelnění se do atmosféry uvolňují škodlivé plyny, včetně oxidu uhličitého. Celkové emise krematorií činí jen v USA asi 360 000 metrických tun CO 2 ročně.

Naopak přirozená organická redukce je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější. Odhady naznačují, že ve srovnání s tradičními kremacemi ušetří přibližně jednu metrickou tunu CO 2 na jedno tělo. Vezmeme-li v úvahu, že v roce 2023 zemřelo po celém světě zhruba 61 milionů lidí, může ekologičtější nakládání s jejich těly znamenat citelné snížení emisí oxidu uhličitého.

Zájem spotřebitelů o udržitelné způsoby péče o zemřelé roste. Podle odhadů se online vyhledávání udržitelných možností zvýšilo o více než 71 %. To naznačuje, že stále více lidí hledá ekologické alternativy k tradičním pohřebním metodám, které mají negativní dopad na životní prostředí​.

Ne všichni jsou pro

Navzdory rostoucímu zájmu existuje i značný odpor, zejména ze strany náboženských organizací. Například katolická církev považuje lidské kompostování za neuctivé. Kritika vychází z víry, že tělo by mělo být po smrti respektováno a mělo by být pohřbeno nebo kremováno tradičními metodami, které jsou považovány za důstojné.

Zastánci přirozené organické redukce zdůrazňují ekologické přínosy, jako je snížení uhlíkové stopy, omezení úniku škodlivých chemikálií a menší náročnost na zdroje. Vyzdvihují také sociální přínosy – například výsadba stromů v kompostované půdě coby památníků může být krásným a trvalým způsobem, jak si připomínat své blízké.

Pohřební průmysl v USA vykazuje obrat přes 20 miliard dolarů a představuje tak významný ekonomický segment. Není tedy překvapivé, že je velmi odolný vůči změnám směrem k udržitelným možnostem. Tradiční metody pohřbívání a kremace jsou hluboce zakořeněné a poskytovatelé těchto služeb mají obavy z investic do nových, méně zavedených metod​.

Navzdory tomu lze očekávat, že se udržitelná péče o zemřelé stane miliardovým trhem. Pozůstalí stále častěji vyhledávají ekologické alternativy a tlak na pohřební firmy tak poroste. Udržitelné formy, jako je přirozená organická redukce, tak patrně časem získají na trhu významný podíl.