I vesmír má svůj Flightradar24. Jmenuje se KeepTrack a na 3D glóbu ukáže tisíce družic a raket v reálném čase

Nízké oběžné dráhy LEO v poslední dekádě zaplnily tisíce družic systému Starlink a komunita vytvořila hromadu interaktivních webových 3D globů, které zobrazí jejich polohu v reálném čase. Jedním z nich je třeba Starlinkmap.org.
Pokud chcete nad planetou zobrazit i družice dalších známých konstelací včetně GNSS systémů GPS, Galileo, GLONASS a Beidou, můžete zase sáhnout po o něco univerzálnějším 3D glóbu Satellitemap.space.
KeepTrack ukáže prakticky vše, o čem víme
A konečně, pokud chcete vidět maximum možného včetně zbytků raket, starého haramápádí i družic na vzdálených geostacionárních drahách okolo 35 tisíc kilometrů daleko, určitě vyzkoušejte KeepTrack.
KeepTrack zobrazí tělesa na nízkých oběžných drahách i vzdálených geostacionárních
Webová simulace tentokrát všechny typy těles v blízkém vesmíru rozliší barvou a každou z tříd můžete snadno filtrovat. Nechybějí také další analytické a samozřejmě vyhledávací nástroje.
Po najetí na bod se zobrazí jeho dráha a bublina se základním popisem. Vpravo nahoře si mohu nechat zobrazit jen aktivní tělesa a skrýt harmpádí
Prstenec Země tvoří družice a odpad
Když myší najdete na libovolný bod, zvýrazní se trajektorie jeho oběžné dráhy, no a po klepnutí se animací přesunete až k tělesu, přičemž služba samozřejmě zobrazí i docela vyčerpávající soupis orbitálních informací z veřejně dostupných katalogu.
Klepl jsem na zelený puntík aktivní družice a KeepTrack zobrazil detaily. Je to telekomunikační družice ze sítě O3b na střední dráze MEO. Mnohem výše než Starlink
KeepTrack je tedy takový Flightradar24 pro nejbližší vesmír a díky tomu, že zobrazuje opravdu poměrně široký rozsah těles, nad modrou planetou se krásně vykreslí prstenec.
Umělý prstenec planety Země
Na rozdíl od Saturnu jej netvoří jemný prach, ale umělé měsíce planety Země, které sem člověk vypustil během posledních bezmála sedmdesáti let.