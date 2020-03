IKEA nabídne švédské kuličky bez masa. Bude je vyrábět z hrachu, ovsa, jablek a brambor

Řetězec IKEA poskytuje ve svých obchodech s nábytkem také možnost občerstvení a stravování ve vlastních restauracích. Takřka legendárním pokrmem jsou švédské masové kuličky, mnoha zákazníky označované jako „IKEA koule“. Nyní tento pokrm doplní bezmasá verze.

Ve společnosti roste poptávka po bezmasé stravě a vědecké laboratoře tomu jdou naproti vývojem „umělého masa“ z rostlinných zdrojů. Komerční stravovací řetězce však nečekají a své alternativy masa vyvíjejí nezávisle a zařazují je do nabídky. KFC to zkouší z bezmasými kuřecími křidélky, McDonald či Burger King bezmasým hamburgerem a IKEA od srpna nabídne „švédské rostlinné kuličky“.

„Švédské rostlinné kuličky“

Švédské kuličky bez masa se objeví v nabídce 290 evropských obchodů již v srpnu tohoto roku. Firma přitom potvrdila, že o několik měsíců později plánuje jejich uvedení i na další světové trhy, informuje magazín The Verge.

Produkt, který zatím nemá název, je koncipován tak, aby vypadal a chutnal podobně, jako jeho masová předloha. Jeho základem však bude kombinace hrachu, ovsa, jablek a brambor, takže pokrm bude mít čistě rostlinný původ.

Kromě nabídky alternativy pro strávníky nekonzumující maso má tento krok také ekologické důvody. „Rostlinné kuličky“ totiž generují o 96 % menší klimatickou stopu než tradiční masové kuličky z vepřového a hovězího masa.

Jen v loňském roce prodala IKEA přes jednu miliardu masových kuliček a v jejích restauracích se najedlo 680 milionů lidí. Pokud by alespoň část z nich změnila svou orientaci na rostlinné nebo veganské potravinové alternativy, mohlo by to znamenat obrovské snížení uhlíkové stopy.

Bezmasá IKEA

„Rostlinné kuličky“ budou podávány v restauracích IKEA s tradičními bramborami, smetanovou omáčkou a brusinkami. Zákazníci si je v modrých obchodech budou moci koupit také zmrazené a připravit si je doma sami.

Nutno podotknout, že v případě tohoto řetězce se nejedná o první produkt, ve kterém bylo maso nahrazeno rostlinnou alternativou. Již v roce 2015 přišla IKEA s vegetariánskou verzí karbanátku, která byla určena pro zákazníky, jež z nějakého důvodu chtějí jíst méně masa.

V srpnu 2018 zkusil švédský řetězec nabízet vegetariánskou variantu svého hot-dogu – během prvního roku se mu podařilo prodat deset milionů kusů. V dubnu 2019 nabízela IKEA veganskou verzi jahodové zmrzliny.

IKEA není zdaleka jedinou firmou, která nabízí alternativy k masu. Během posledních několika let s tímto trendem experimentovaly snad všechny významné řetězce rychlého občerstvení, včetně Burger Kingu, KFC a Subway.