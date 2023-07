Indiana Jones, nástroj osudu a strojek z Antikythéry

Záhadný strojek Krátce po vyzdvižení z vraku ležel strojek z Antikythéry v Národním archeologickém muzeu v Aténách a nevzbuzoval tam velkou pozornost. Odborníci se o něj začali zajímat až v roce 1902, kdy se hrouda korodovaného kovu rozpadla a v jejím nitru se vědcům nabídl pohled na složité ozubené bronzové soukolí. Strojek, jehož původní rozměry vědci odhadují na 34 × 18 × 9 centimetrů byl zabudován do dřevěné skříňky. Do dnešních dní se dochovalo celé zařízení jen zčásti, a navíc je zarostlé do věkovitých mořských usazenin. Po desetiletí se vědci snažili nahlédnou do nitra „rezivé hroudy“ pomocí rentgenových paprsků, počítačové tomografie a další moderní zobrazovací techniky. Zjistili tak nejen tvar součástek, ale třeba i nápisy na jejich povrchu. K dispozici mají 82 dochovaných fragmentů. Třicítka dochovaných ozubených koleček zřejmě představuje pouhou třetinu původního strojku. Nelze vyloučit, že některé součástky ještě leží v usazeninách na mořském dně u Antikythéry. Dokazují to i výsledky expedice vědců z Woods Hole Oceanographic Institution. Ta objevila u vraku bronzové kolečko s rytinou býka. Vědci se domnívají, že by mohlo jít o součástku, která na strojku z Antikythéry znázorňovala polohu souhvězdí Býka ve zvěrokruhu. Ještě zajímavější je ale teorie, že jde o součástku z jiného strojku, který byl rovněž součástí nákladu dávné lodi a jehož zbytky možná rovněž čekají na objevení. Někteří odborníci o tom ale mají vážné pochyby. Bronzová ozubená kolečka strojku z Antikythéry jsou to paradoxně jedinými ozubenými koly, která z antických dob známe. Vědci nevědí o žádném podobném zařízení až do vynálezu mechanických hodin ve středověké Evropě. Strojek z Antikythéry byl zřejmě vyroben mezi lety 200 a 60 př. n. l. O tom, jak zařízení fungovalo, jsme si mohli udělat jasnější představu v roce 2021, když tým vedený Adamem Wojcikem z University College London provedl jeho rekonstrukci a tu pak publikoval ve vědeckém časopise Scientific Reports. Strojek je nejdokonalejší dochovanou ukázkou úrovně řeckých technologií. Archeologové zatím nenašli nic, co by se mu složitostí vyrovnalo či jen blížilo. Dřevěná skříňka se soukolím bronzových ozubených koleček byla doslova nacpaná funkcemi. Byl to jakýsi iPad antického světa. Velký ciferník na přední straně ukazoval polohu Slunce, Měsíce a planet na obloze. Dva ciferníky na zadní straně sloužily k předpovědi zatmění Slunce a Měsíce a k předpovědi termínů olympijských her.

Kdo je autor? Nemáme nejmenší tušení, kdo strojek z Antikythéry vyrobil. Jedna teorie, kterou se zřejmě inspirovali i tvůrci filmu „Indiana Jones a nástroj osudu“, připisuje technologii použitou v zařízení řeckému matematikovi Archimédovi. Tipy na Archimeda vycházejí z díla římského spisovatele a politika Cicera. Ten v 1. století př. n. l. popisoval bronzové stroje, glóby, které se otáčejí, ukazují pohyby nebes a připomínají strojek z Antikythéry. Jejich vznik Cicero připisoval Archimédovi. Ten však žil ve 3. stol. př. n. l., takže strojek z Antikythéry téměř stoprocentně nebyl dílem jeho rukou. Vynikající syrakuský matematik ale mohl stát u vzniku základní koncepce přístrojů, které s využitím ozubených bronzových kol ukazovaly běh času a změny na obloze. První strojky by byly zřejmě podstatně jednodušší než ten z Antikytéry, ale postupem času by se zdokonalovaly, jak by jejich tvůrci získávali zkušenosti z konstrukce strojků a zároveň by brali v potaz i nejnovější astronomické poznatky, které se objevily v průběhu staletí. Cicero přisoudil jeden z přístrojů ukazujících dění na obloze filozofovi Posidoniovi z ostrova Rhodos. Na rozdíl od Archiméda však Cicero Posidonia dobře znal a označoval jej jako svého učitele a přítele. Posidonius žil v prvním století př. n. l., tedy v době, kdy strojek u ostrova Antikythéra klesl s celou lodí a její posádkou ke dnu. Oblibě se těší teorie, že zařízení bylo vyrobeno v dílně na Rhodu, možná přímo v Posidoniově dílně. Nejspíš si ho objednal bohatý zákazník z Řecka a loď mu ho vezla. Nakolik se můžeme na Cicerovo svědectví spolehnout, není jasné. Řada historiků ho příliš vážně nebere. K čemu sloužil strojek starým Řekům Strojek z Antikythéry rozhodně nedokázal odhalit „trhliny v času“, jak naznačuje nejnovější dobrodružství Indiany Jonese. Je celkem jasné, že nešlo o přístroj pro námořní navigaci. Nenabízel mořeplavcům nic, co by nezjistili mnohem snáze podstatně jednoduššími navigačními pomůckami. Odborníci nejsou přesvědčeni ani o tom, že to byla pomůcka pro astrologii a sestavování horoskopů. Strojek z Antikythéry sice dovoloval nastavení konkrétního data a zjistit, co všechno se v tu chvíli odehrávalo na obloze. Na dochovaných částech strojku jsou dokonce některé astrologické údaje. Ale i v tomto případě bylo mnohem jednodušší sestavit horoskop pomocí astronomických tabulek, jaké měli astrologové v té době k dispozici. Většina badatelů se shoduje na tom, že strojek z Antikythéry sloužil jako malé planetárium pro zábavu a poučení o tom, co je vesmír a jak funguje. Majitel se díky strojku mohl snáze podělit o znalosti o vesmíru s ostatními lidmi. Některé nápisy mají charakter nápadně podobný popiskům, jaké vídáme v muzejních expozicích a které jsou určeny laikům. Nejsou to návody pro profesionály. Vysvětlují, co se děje, když strojek pracuje. Tento pozoruhodný přístroj názorně prezentoval vesmír jako stroj, jako něco, co funguje podle jasně daných, člověku srozumitelných pravidel. Strojek je tak projevem zásadního posunu lidstva ve vnímání okolního světa. Lidé dlouho vnímali vesmír jako tajemné projevy vůle božstev nebo i jako hračku bohů. Bylo to pro ně něco naprosto magického. Planety se pohybovaly po obloze nepředvídatelným způsobem a často byly ztotožňovány se samotnými bohy. Strojek z Antikythéry ale prezentuje vesmír jako něco, co se řídí matematickými principy, které lze poznat, a dokonce modelovat na strojku.