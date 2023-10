Indie má apetit. Do roku 2040 chce poslat na Měsíc i astronauty

Indický premiér Narendra Modi chce, aby jeho země poslala na Měsíc i astronauty – a to již během nadcházejících 17 let (tedy do roku 2040). Plyne to z nedávno zveřejněné tiskové zprávy.

Připomeňme, že v srpnu se Indie stala po Spojených státech, Sovětském svazu a Číně historicky čtvrtou zemí, která na naší přirozené družici úspěšně přistála. Navíc na to potřebovala jen 74 milionů dolarů.

Začátkem září Indian Space Research Organization (ISRO) vynesla do vesmíru solární observatoř Aditya-L1, která v současné době míří do své cílové oblasti nad Lagrangeovým bodem 1.

Za málo peněz hodně muziky

Na rok 2025 je pak naplánována indicko-japonská mise, jejímž cílem bude hledat na Měsíci vodu. Kromě toho se hovoří rovněž o možných misích na Venuši a Mars.

ISRO má tedy velké ambice, což je o to zajímavější, že podle dostupných informací nedisponuje nijak závratně velkým rozpočtem. Navzdory tomu se jí daří dosahovat značných úspěchů.

Pro srovnání: výše zmíněných 74 milionů dolaru představuje menší částku, než jakou stálo natočení sci-fi snímků Gravitace (100 milionů dolarů) či Interstellar (165 milionů dolarů).