Indie představila beznohého humanoidního robota. Chce ho poslat do vesmíru

Indian Space Research Organization (ISRO) představila beznohého humanoidního robota jménem Vyommitra. Ten by se měl ještě před koncem letošního roku vydat do vesmíru.

Podle Business Insideru Vyommitra umí mluvit dvěma jazyky. Pokud vše půjde dobře, zúčastní se prvního nepilotovaného zkušebního letu připravované kosmické lodi Gaganyaan.

„Bude simulovat lidské funkce, interagovat se systémy kontroly prostředí a podpory života,“ uvedl předseda ISRO Kailasavadivoo Sivan v rozhovoru pro Times of India.

First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S