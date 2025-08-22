Indie úspěšně otestovala balistickou střelu Agni-5. Může nést jadernou hlavici a má dolet přes 5000 km

Indie si ve středu 20. srpna 2025 připsala další významný úspěch svého vojenského programu. Z testovacího polygonu Chandípur ve státě Ódíša úspěšně odpálila svou nejmodernější balistickou střelu Agni-5. Jde o třístupňovou raketu na tuhé palivo, která je schopna nést jadernou hlavici. Dolet Agni-5 pokrývá téměř celou Asii a část Evropy. Test, který proběhl pod dohledem indického velitelství strategických sil, potvrdil všechny provozní a technické parametry.
Hlavním motivem pro vývoj Agni-5 je Čína. S doletem přesahujícím 5000 kilometrů (konkrétně 5500 až 5800 km) má jihoasijská mocnost na dosah prakticky celé území svého velkého souseda, včetně klíčových měst jako Peking a Šanghaj. Tento dosah mění strategickou rovnováhu v Asii, neboť až dosud indické rakety nedokázaly pokrýt nejvýchodnější čínské průmyslové oblasti. Agni-5 tak představuje klíčový prvek indické politiky odstrašení. Některé zdroje uvádějí, že skutečný dolet může být dokonce až 8 000 km, ale Dillí ho záměrně podhodnocuje.
Indická balistická střela Agni-5
Největší technickou lahůdkou je technologie MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle: Více nezávisle zaměřitelných návratových těles). Zjednodušeně řečeno to znamená, že jedna raketa může nést několik samostatně naváděných hlavic, které se po oddělení zaměří na různé cíle vzdálené od sebe stovky kilometrů.
To extrémně komplikuje jakoukoli protiraketovou obranu a řadí Indii do exkluzivního klubu zemí, jako jsou Spojené státy americké, Rusko, Čína, Francie a Spojené království, které touto schopností disponují. První letový test Agni-5 v konfiguraci MIRV („Mission Divyastra“) proběhl 11. března loňského roku.
Agni-5 není jen o doletu, ale i o pohotovosti a mobilitě. Díky motorům na tuhé palivo se výrazně zkracuje doba přípravy ke startu. Celý systém je navíc umístěn ve speciálním hermetickém kontejneru na podvozku nákladního automobilu. Raketu tak lze odpálit prakticky z jakéhokoli zpevněného místa, což znesnadňuje její lokalizaci a případné zničení preventivním úderem. Zdroje také uvádějí, že v terminální fázi letu dosahuje rychlosti Mach 24, což z ní činí jednu z nejrychlejších raket na světě. Oproti starším generacím raket je to obrovský skok vpřed.
Důvěryhodné minimální odstrašení
Za vývojem stojí indická Organizace pro výzkum a vývoj obrany (DRDO), jež na projektu pracuje přes deset let. Agni-5 navazuje na starší řadu střel Agni-1 až Agni-4, jejichž dolet se pohybuje v řádu stovek až tisíců kilometrů. Tyto zbraně jsou zařazeny do výzbroje a tvoří páteř indického raketového arzenálu. Novinka představuje zásadní kvalitativní skok. Jihoasijská země vyvíjí i specializované varianty hlavic, například pro likvidaci podzemních bunkrů nebo verzi pro plošné ničení letištních drah.
Při této příležitosti musíme zmínit širší strategické souvislosti. Indie se kromě Číny potýká s dlouhodobým soupeřením s Pákistánem, s nímž letos na jaře dokonce vedla krátký, ale krvavý konflikt. Zároveň je pod tlakem Spojených států, které jí hrozí vysokými cly (až 50 %) kvůli nákupům ruské ropy. Paradoxně tak Washington, ač Indii prezentuje jako protiváhu Číny, může svými ekonomickými kroky oba asijské rivaly sbližovat.
Čas testu nebyl náhodný. Přišel jen týden před plánovanou návštěvou premiéra Nárendry Módího v Číně a krátce po jednání s čínským ministrem zahraničí Wang I. Indie tím chtěla ukázat, že se snaží držet krok s Čínou, která disponuje podstatně větším jaderným arzenálem. Zatímco Peking má podle odhadů asi 600 hlavic, Dillí jich vlastní jen kolem 180, a právě modernizace nosičů má tuto asymetrii částečně vyvážit.
Odpálení Agni-5 tak není jen technickým úspěchem, ale především jasným vzkazem. Indie demonstruje, že je soběstačnou a moderní vojenskou mocností, která je odhodlána chránit své zájmy. Nejde o projev agrese, ale o budování takzvaného „důvěryhodného minimálního odstrašení“, které má zajistit stabilitu v neklidném regionu.