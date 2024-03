Inovativní metoda SETI Ellipsoid pomáhá astronomům s hledáním mimozemských signálů

Vědci vyvinuli novou inovativní techniku pro hledání signálů mimozemského života. Tým odborníků z Institutu SETI, Výzkumného centra SETI v Berkeley a Washingtonské univerzity implementoval nový postup nazvaný SETI Ellipsoid, který umožňuje procházet vesmírná data a hledat potenciální známky vyspělých civilizací.

Tato metoda představuje strategický pokrok v oblasti hledání mimozemské inteligence (SETI) a využívá pozorování z vesmírného teleskopu TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) vypuštěného NASA v roce 2018. Podrobnosti o projektu SETI Ellipsoid přináší magazín Study Finds.

SETI Ellipsoid

SETI Ellipsoid je metoda založená na hypotéze, že mimozemské civilizace mohou využívat významné galaktické události, jako jsou výbuchy supernov, coby majáky k synchronizaci vysílání signálů, kterými oznamují svou přítomnost ve vesmíru.

Cílem tohoto přístupu je identifikovat potenciální „technosignály“ - známky technologií používaných jinými civilizacemi sledováním těchto kosmických událostí a jejich okolí.

Vědci prokázali, že metoda SETI Ellipsoid může výrazně zvýšit schopnost detekovat tyto potenciální signály. Díky využití kontinuálních průzkumů oblohy v širokém rozsahu zohledňuje časové nejistoty spojené s příchodem signálů a zahrnuje pozorování trvající až jeden rok, čímž zajišťuje komplexní pokrytí.

„Nové průzkumy oblohy poskytují převratné možnosti hledání technosignatur koordinovaných se supernovami,“ říká v tiskové zprávě spoluautorka studie Bárbara Cabrales, která působí v Berkeley SETI Research Center jako vědecká asistentka.

Identifikace 32 hlavních cílů

„Typické nejistoty spojené s časem jsou v řádu několika měsíců, takže chceme pokrýt naše potřeby tím, že najdeme cíle, které jsou dobře zdokumentované v průběhu přibližně jednoho roku. Kromě toho je důležité mít pro každý cíl, který nás zajímá, co nejvíce pozorování, abychom mohli určit, co vypadá jako normální chování a co by mohlo vypadat jako potenciální technosignatura.“ vysvětluje Cabrales.

Vědci se zaměřili na data ze zóny nepřetržitě sledované pomocí vesmírného teleskopu TESS a analyzovali pět procent všech dat z prvních tří let mise, které zkombinovali s pokročilými 3D lokalizačními daty z Gaia Early Data Release 3.

Důkladná analýza identifikovala 32 hlavních cílů v rámci SETI Ellipsoid v jižní pozorovací zóně TESS, všechny zpřesněné s nejistotou menší než 0,5 světelného roku. Ačkoli počáteční kontrola světelných křivek během průletu elipsoidem neodhalila žádné anomálie, výzkum položil základy pro širší a rozmanitější hledání v budoucnosti.

Hledání jehly v kupce sena

Využití přesných odhadů vzdáleností získaných pomocí systému Gaia umožňuje křížové porovnání těchto vzdáleností s dalšími průzkumy v časové oblasti, což zvyšuje schopnost sledovat a odhalovat anomálie při hledání mimozemské inteligence.

Tato metoda poskytuje univerzální a dynamický rámec pro budoucí vyhledávání SETI a nabízí možnost zpětně analyzovat archivní data a proaktivně plánovat budoucí monitorovací kampaně.

„Pátrání SETI je jako hledání jehly v kupce sena v 9 D,“ poznamenává spoluautorka studie Sofia Sheikh, která pracuje jako vědecká pracovnice v oblasti technosignatur v SETI Institute. „Jakákoli technika, která nám pomůže určit priority, kde hledat, jako je SETI Ellipsoid, nám může potenciálně poskytnout zkratku k nejslibnějším částem kupky sena.“

Dosavadní výsledky vědeckého bádání byly 12. února publikovány v odborném časopise The Astronomical Journal, který patří mezi nejstarší a nejprestižnější astronomická periodika na světě. Časopis klade důraz na příspěvky, které přinášejí nové poznatky a významně přispívají k rozvoji astronomické vědy.