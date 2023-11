Intergalaktická potulná hvězda může uvrhnout Sluneční soustavu do naprostého chaosu

Co by se stalo, kdyby se do blízkosti Sluneční soustavy dostala tzv. intergalaktická nebo také potulná hvězda – tedy taková hvězda, která není gravitačně vázána na žádnou galaxii? Právě na tuto otázku hledali odpověď badatelé z Francie.

Z výsledků jejich simulace plyne, že výsledkem by mohl být naprostý chaos. Záleží ovšem na tom, v jaké vzdálenosti by se dotyčná hvězda pohybovala.

Budeme-li uvažovat vzdálenost 100 astronomických jednotek (AU) od Sluneční soustavy, pak existuje více než 95% šance, že žádná z našich osmi planet by nebyla zcela ztracena.

Možnosti je více, ale...

Teoreticky by ale taky mohla přežít jen Země a Jupiter. A ten nejkatastrofálnější scénář zahrnuje zkázu všech planet. „Nejpravděpodobnějšími destruktivními cestami pro Zemi je prodělat obří impakt (s Měsícem nebo s Venuší) nebo se srazit se Sluncem,“ uvedli vědci.

Mezi další varianty patří to, že Země by skončila na „vzdálenější (chladnější) oběžné dráze“, byla vypuzena do mezihvězdného prostoru, nebo intergalaktickou hvězdou zachycena.

Nutno však dodat, že i možnost průletu intergalaktické hvězdy ve vzdálenosti výše zmíněných 100 AU je považována za mimořádně nepravděpodobnou, takže není důvod k obavám.