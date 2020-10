Internet pro kolonisty Marsu: SpaceX chce vybudovat další satelitní síť kolem rudé planety

Společnost SpaceX chce vybudovat další satelitní síť podobnou Starlinku – a to kolem Marsu. V rozhovoru pro magazín TIME to prozradila její prezidentka a hlavní provozní ředitelka Gwynne Shotwell.

„Jakmile dostaneme lidi na Mars, budou potřebovat být schopní komunikovat. Ve skutečnosti si myslím, že mít kolem Marsu konstelaci jako Starlink bude ještě kritičtější,“ uvedla.

Konstelace u rudé planety však prý sama o sobě nebude dostačující. „Samozřejmě pak obě planety potřebujete propojit… takže se ujistíme, že máme robustní telekomunikaci mezi Marsem a Zemí,“ vysvětlila Shotwell.

Musíme se stát multiplanetární rasou

Gwynne rovněž promluvila o důležitosti toho, aby se lidstvo stalo multiplanetární rasou.

„Když mluvíme o budování schopnosti přesunout lidstvo na jiné planety, neznamená to, že se vzdáváme Země… Jde jen o to dát lidstvu další šanci v případě, že by na Zemi došlo k nějaké hrozné události ; přesunout lidi a zachránit lidský druh tím, že mu umožníme žít na druhém místě, druhé Zemi.“

Pokrok prý byl velmi rychlý. "Elon založil tuto společnost s jediným cílem – vybudovat tuto transportní schopnost, která by umožnila lidem přesunout se na jiné planety. Pamatuji si, když jsem v roce 2002 s Elonem mluvila, a on měl tak ambiciózní cíl. V té době to znělo naprosto šíleně a nyní, téměř o 20 let později, už to nezní tak šíleně. “

Titulní ilustrační foto: tonynetone, CC BY 2.0