Interrupt je další variace na populární hackerský švýcarák Flipper Zero. Tentokrát s klávesnicí a Raspberry Pi pod kapotou

Na Kickstarteru usiluje o podporu další projekt pro kutily. Jmenuje se Interrupt a je to krabička s 3,5“ barevným displejem, QWERTY klávesnicí, 2000mAh akumulátorem a subgigahertzovým vysílačem. Vše pohání Raspberry Pi Zero 2W, Interrupt je tedy malý kapesní linuxový počítač.

Oficiální upoutávka krabičky Interrupt:

Autor videa: Interrupt Tech na Kickstarteru

A k čemu to vlastně je? Už od pohledu je to další z mnoha variací na populární hackerský švýcarák Flipper Zero. Tentokrát ale s větším displejem, výpočetním výkonem a plnohodnotnou klávesnicí.

Flipper Zero s klávesnicí

Čip CC1101 umožní komunikaci s mnoha zařízeními na 433/868 MHz (garážová vrata aj.) a nechybí ani NFC/RFID vysílač pro emulaci karet a infračervený vysílač pro dálkové ovládání běžných spotřebičů. Kutilové se mohou těšit také na vyvedené digitální piny GPIO pro snadnou rozšiřitelnost.

Krabička je k dispozici na Kickstarteru v předprodeji za 199 dolarů, přičemž výrobce počítá s distribucí koncem letošního léta.



Interrupt je Raspberry Pi Zero 2W pro hackery s displejem, klávesnicí

Pokud chcete namísto Interruptu podpořit spíše české kutily, koukněte na tuzemský projekt EasyTerm. Multifunkční zařízení s dotykovým displejem umožňuje generovat digitální signály, komunikovat s periferiemi, logovat komunikaci připojených zařízení a tak dále.