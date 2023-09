Inženýry Tesly Cybertruck vůbec nenadchnul. Potají začali pracovat na alternativním designu

Pokud si myslíte, že Cybertruck vypadá divně a neohrabaně, rozhodně nejste jediní. Ten stejný názor měla i řada zaměstnanců Tesly. Někteří z nich přitom zašli dokonce tak daleko, že tajně začali pracovat na alternativním designu.

„Většina lidí tady ve studiu to nenáviděla,“ tvrdí šéfdesignér dotyčné automobilky Franz von Holzhausen. „Připadalo jim, že to nemůže být myšleno vážně. Nechtěli s tím mít nic společného. Bylo to prostě příliš zvláštní.“

Tento design se však evidentně nikdy neprosadil, protože futuristický vůz, který Musk odhalil v listopadu roku 2019, se od produkčního modelu příliš neliší. Byť přesnější by možná bylo napsat, že se vlastně ani dost dobře prosadit nemohl...

Žádné skupinové diskuse

„Nedělám skupinové diskuse,“ konstatoval striktně CEO SpaceX a Tesly podle nového úryvku z jeho biografie od Waltera Isaacsona.

Na druhé straně, Cybertruck spoustu lidí zaujal právě svým nevšedním vzhledem. A na USA trhu lehkých nákladních vozidel se jednoznačně může uchytit.

Jedním z důvodů je i skutečnost, že 12 amerických států požaduje po prezidentovi Joe Bidenovi, aby do roku 2035 veškerá nová auta měla nulové emise – což mj. znamená, že spalovacím motorům by definitivně odzvonilo.