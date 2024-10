Írán odhalil vylepšený sebevražedný dron Shaded-136B. Hlavici donese na vzdálenost až 4 tisíce kilometrů

Íránské drony Shaded-136 se staly jednou z nejvýraznějších zbraní během ruské invaze na Ukrajině. Původně je před pár lety vyvinula íránská státní korporace Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). První veřejný snímek dronu pochází z prosince 2021. Brzy poté Írán poskytl tyto sebevražedné drony i know-how Rusku, které je od té doby s poměrně velkým úspěchem používá proti Ukrajině.

Jde o zbraň teroru, protože Rusko s nimi v naprosté většině případů zasahuje civilní cíle. Bojové hlavice o hmotnosti 50kg způsobují značné škody. Kromě toho drony Shaded-136 vyčerpávají ukrajinskou protivzdušnou obranu. Jejich výroba je relativně jednoduchá a levná. Rusko jich vysílá tisíce a tisíce.

Jak se ukazuje, Írán dál pracuje na jejich vývoji. Na nedávné vojenské přehlídce poprvé představili vylepšenou variantu Shaded-136B. Tento dron má srovnatelnou bojovou hlavici o hmotnosti 50 kg, ale jeho dolet by podle dostupných informací měl narůst z původních 2 500 na 4 000 kilometrů.

Až 10 hodin ve vzduchu

Z toho je možné odvodit, že by dron mohl letět déle než deset hodin. To by mu dávalo možnost dlouho operovat nad územím konfliktu. Tím pádem by ještě více vzrostl tlak na už tak velmi přetěžovanou a nedostatečnou protivzdušnou obranu. Zároveň ale není jasné, jakou má Shaded-136B vzletovou hmotnost, jakou létá rychlostí, ani jaký má motor.

Všechny a nejvíc samozřejmě Ukrajince zajímá, zda by tyto drony mohly být nasazeny proti Ukrajině. Podle komentátorů jsou ve hře všechny možnosti. Stav projektu vylepšeného dronu není známý. Nemusí být ještě připravený k sériové produkci. Je docela dobře možné, že se nachází ve stadiu prototypu a nemá za sebou ani letové testy.

Írán hraje svoje vlastní hry a jeho úmysly nemusejí být úplně zřejmé. Podpora Ruska je riskantní, protože v konfliktu proti Ukrajině jednoznačně nevítězí. Nedávno došlo ke zvláštní události, kdy Írán sice dodal Rusku rakety Fath-360 s doletem 120 km, ale zdá se, že bez nezbytných odpalovacích zařízení. Mohlo by to znamenat, že si Írán nechává prostor k jednání.

Titulní foto je pouze ilustrační.