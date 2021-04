Írán v tichosti buduje flotilu raketových katamaránů

Írán se stává významným námořním aktérem, přinejmenším v oblasti Perského zálivu. Íránské Revoluční gardy IRGC podle všeho nenápadně budují novou flotilu rychlých útočných plavidel, které operují v blízkosti pobřeží.

Tuto flotilu budou tvořit raketové katamarány, které budou vyzbrojené jak protilodními, tak i protileteckými raketami. Předlohou pro tyto lodě by mohly být čínské bojové katamarány Type 022, tedy plavidla třídy Houbei.

Jak prozradily komerční satelitní snímky, přinejmenším tři taková plavidla momentálně staví loděnice Shahid Mahallati Shipyard v íránském Búšehru. Na snímcích je patrné, že jde skutečně o katamarán se dvěma trupy, které spojuje široká paluba. Katamarány jsou rychlá plavidla. A tento katamarán bude opravdu rychlý, jak prozrazuje tvar plavidla.

Loděnice Shahid Mahallati již v minulosti stavěla bojová plavidla pro Revoluční gardy. Mají vlastní námořnictvo, Islamic Revolutionary Guards Corps Navy (IRGC-N), které má hájit zájmy íránského režimu na moři.

Doposud byly vybaveny především rychlými čluny, které jsou vyzbrojené těžkými kulomety, raketomety ráže 107 mm, granátomety, a někdy také protitankovými střelami. Teď, jak se zdá, IRGC-N směřuje ke konstrukci větších a více konvenčních bojových lodí.

Helipad i rakety

Tyto katamarány bývají označovány jako lodě třídy Soleimani. Měly by měřit 65 metrů, na jejich palubě by měl být helipad a měly by být vyzbrojeny raketami. Vzhledem k uspořádání lodi je možné, že rakety budou zabudovány do trupů lodi.

Katamarány by mohly nést střely Qader, íránskou kopii čínské exportní verze protilodní střely s plochou dráhou letu C-802 (YJ-83). Qader má k dispozici hlavici se 155 kg výbušniny, kterou donese do vzdálenosti 120 kilometrů.

Experti odhadují, že Írán analyzoval útok střelami Qader na americký torpédoborec Mason, který provedly hútijské milice. Torpédoborec sestřelil dvě vypálené střely a raketové katamarány proto nejspíš ponesou nejméně tři tyto střely.

Pokud jde o protiletecké střely, vzhledem k omezené velikosti vhodného prostoru v konstrukci katamaránu nejspíš půjde jen o MANPADS, tedy přenosné systémy, odpalované posádkou katamaránu.

Experti rovněž podotýkají, že západní síly si s takovými plavidly mohou relativně snadno poradit. Výhodně by bylo především nasazení vrtulníků, které ponesou americké střely Hellfire nebo nové anglo-francouzské střely Sea Venom. Vrtulníky by s těmito raketami měly snadno překonat dostřel přenosných systémů na palubě katamaránů, což by bylo pro jejich případné útoky fatální.

