Iránský humanoidní robot umí napsat své jméno na tabuli i pořizovat selfie

Odborníci z University of Tehran představili překvapivě sofistikovaného humanoidního robota. Jmenuje se Surena IV a jde o výsledek desetiletého projektu Center for Advanced Systems and Technologies.

Jak ukazuje níže uvedené video, Surena IV umí například vrtat otvory do zdi, napsat své jméno na tabuli či pořizovat selfie.

Tyto úkony mohou na první pohled vypadat banálně. Naučit je stroj, který na rozdíl od lidí není schopen vnímat pohyby těla ani jeho polohu, ovšem není zrovna jednoduché.

Podle IEEE Spectrum každá verze Sureny disponovala novými funkcemi. Například Surena II mohla jako první chodit, zatímco Surena III díky vylepšeným motorickým schopnostem dokázala stoupat po schodech nebo odkopávat míče.

Tentokrát se tým zaměřil především na to, aby svůj výtvor vybavil obratnýma rukama. „Jedním z hlavních cílů projektu Surena IV bylo zlepšit interakci robota s prostředím,“ uvedl inženýr Yousefi-Koma.

Díky tomu nyní Surena zvládne dokonce i převzít plastovou lahev s vodou, aniž by ji rozmačkala. Jsme zvědaví, s čím vším si budou umět poradit její následovnice...

Titulní foto: محمدعلی مریزاد (Mohammad Ali Marizad), CC BY 4.0