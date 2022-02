Isaacman z Inspiration4 poletí ještě třikrát. Při rekordním letu vypustí z Crew Dragonu vzduch a vystoupí do kosmu

Americký miliardář Jared Isaacman se vloni vydal do vesmíru na palubě kosmické lodě Crew Dragon od SpaceX. Na oběžnou dráhu vzal v rámci mise Inspiration4 další tři turisty. Let trval necelé tři dny a kromě jednoduchých experimentů měl také charitativní rozměr. Mise vybrala 243 milionů dolarů pro Dětskou výzkumnou nemocnici St. Jude, která se nachází v Memphisu v americkém státě Tennessee a věnuje se vážným onemocněním dětí.

Isaacmanovi vesmír zachutnal. Společně se SpaceX se chce na oběžnou dráhu Země vydat ještě třikrát – dvakrát na palubě Crew Dragonu a jednou na palubě chystané lodě Starship. V tomto případě by mělo jít dokonce o první pilotovaný let „hvězdné lodě“.

Oběžná dráha je vždy jen oběžná dráha. Nemůžete si to vylepšit třeba výletem na Kokořín. Isaacman proto usiluje o výškové rekordy a další milníky.

Při misi Inspiration4 se Crew Dragon dostal do výšky až 585 km, což v historických tabulkách znamenalo pátý nejvyšší let v historii (bez Apolla) a nejvyšší od roku 1991. V poslední době se léta jen k ISS a čínské orbitální stanici, které obíhají přece jen níže.

Program Polaris

Isaacman nyní zakládá program Polaris, v rámci kterého se uskuteční tří soukromé lety do vesmíru. První z nich pod názvem Polaris Dawn už v listopadu nebo v prosinci letošního roku.

Isaacman v rozhovoru pro NBC News potvrdil, že se pokusí dosáhnout nejvyšší oběžné dráhy Země v historii. Konkrétní parametry dráhy neupřesnil, web mise uvádí jen to, že „využije maximálního výkonu Falconu 9 a Dragonu“.

Rekord aktuálně drží mise Gemini 11, která se v roce 1966 dostala do výšky 1368 km.

Čtyřčlenná posádka Polaris Dawn

Na palubě Crew Dragonu nebude Isaacman ani tentokrát sám. Připojí se k němu Scott Poteet, zkušený stíhací pilot a podplukovník amerického letectva ve výslužbě, který sloužil jako ředitel mise Inspiration4. Poletí také dvě zaměstnankyně SpaceX – Sarah Gillis a Anna Menon.

Gillis dohlíží na program výcviku astronautů společnosti SpaceX a Menon je zkušenou ředitelkou mise, která v řídicím středisku SpaceX komunikuje s posádkou Crew Dragonu. Jejího manžela Anila vybrala nedávno NASA jako kandidáta na astronauta.

Mise Polaris Dawn potrvá asi pět dní a kosmická loď Crew Dragon proletí částmi Van Allenových radiačních pásů.

Otevře dveře a vystoupí do kosmu

Mise pokoří ještě jeden rekord. Během letu se odehraje první soukromý výstup do otevřeného kosmu – první ze soukromé lodi, první výstup vesmírného turisty, i když to druhé je s otazníkem, protože Rusové chystají výstup turisty na ISS.

Žádná současná kosmická loď nemá přechodovou komoru. Crew Dragon by se teoreticky asi mohl na oběžné dráze připojit k nějaké předem vypuštěné komoře, ale to by vyžadovalo vývoj a stálo by to další peníze. Posádka na to proto půjde jednoduše – vypustí vzduch a otevře poklop. Do kosmu vystoupí dva lidé. Současné bílé skafandry SpaceX k vycházce do kosmu nestačí, dostanou proto upgrade.

SpaceX a tým Polaris spolupracují na vědeckých experimentech s několika výzkumnými institucemi. V průběhu mise se budou například shromažďovat údaje o účincích kosmického záření na lidské zdraví.

Kromě toho bude navázána spolupráce s družicemi Starlink a jejich laserovou technologií. Současná generace satelitů je vybavena lasery, které jim umožňují přenášet velké objemy dat po oběžné dráze. V budoucnu by podobná technologie mohla být využívána také u Měsíce nebo Marsu.

Není jasné, kolik Jared Isaacman za mise zaplatí, ale předpokládá se, že Inspiration4 ho vyšla na necelých 200 milionů dolarů. Isaacman (*1983) zbohatl především díky společnosti Shift4 Payments, která se věnuje zpracovávání plateb. Forbes jeho majetek odhadl na 1,7 miliardy dolarů, takže má kde brát.