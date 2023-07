Na Islandu vybuchla sopka. Fagradalsfjall je jen kousek od Reykjavíku, zatím ale moc nezlobí

Na islandském poloostrově Reykjanes začala v pondělí 10. července kolem 18.45 středoevropského času nová sopečná erupce. Není to spektakulární výbuch jako v roce 2010 u sopky Eyjafjallajökull, která kvůli sopečnému prachu a popelu v ovzduší zastavila letecký provoz nad Evropou. Magma se zatím jen z trhliny na kopci celkem klidně a bez větších vizuálních efektů vylévá na povrch.

Erupce a před tím i série zemětřesení, které mají často sílu 4–5 stupňů Richterovy stupnice, se objevily v oblasti vulkanického komplexu Krýsuvík-Trölladyngja, u sopky Fagradalsfjall. Je to poměrně blízko, asi 30 km od centra hlavního města Islandu Reykjavíku a na západ je zase mezinárodní letiště Keflavík. Svah, ze kterého magma proudí, je orientován k severu. Pokud by tedy objem lávy byl velký, může zkomplikovat dopravu mezi těmito dvěma místy.

Místo erupce u sopky Fagradalsfjall na jihozápadně Islandu a vzdálenosti k Reykjavíku (30 km) a letišti Keflavík (22 km). Zdroj: Mapy.cz a Open Street Map

Není to první (ani poslední) erupce v této oblasti Islandu. Odborníci proto už odhadují, že výron magmatu z praskliny, která má délku zřejmě už 900 m, může trvat týdny, měsíce nebo i déle (zdroj Lava Centre). Jiné zdroje uvádějí, že pukliny jsou tři a proudy lávy z nich by se časem mohly spojit do jednoho.

Ohrožení leteckého provozu je ale v tomto případě málo pravděpodobné. Erupce neobsahuje dostatek sopečných plynů, které by vyvrhly popel a prach do velké výšky, jako tomu bylo v případě Eyjafjallajökull. Takhle to tenkrát vypadalo:

Článek budeme aktualizovat. Doporučujeme sledovat toto české twitterové vlákno Dr. Petra Brože, odborníka na sopky z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Aktuality se začínají sdružovat pod hashtagem #Fagradalsfjall. Přímý přenos z webkamery najdete například tady na YouTube.