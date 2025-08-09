Itálii a Sicílii spojí nejdelší visutý most světa. Má odolat i velmi silnému zemětřesení

Zdá se, že věčný sen o spojení Sicílie s italskou pevninou se konečně blíží realizaci. Italská vláda vedená premiérkou Giorgiou Meloniovou po desetiletích debat a odkladů dala finální zelenou stavbě 3,7 kilometru dlouhého visutého mostu přes Messinskou úžinu. Monumentální projekt spolkne podle odhadů 13,5 miliardy eur (přibližně 330 miliard korun).
Historie snah o překlenutí Messinské úžiny sahá až do starého Říma, kde uvažovali o pontonovém mostu. Moderní plány se střídavě objevovaly od 60. let minulého století, kdy byla vypsána první soutěž, ale vždy narazily na finanční, technické či politické překážky. Pokud se tentokrát podaří záměr uskutečnit, vznikne nejen nová dominanta Středomoří, ale i symbol technologické odvahy, který natrvalo spojí dva světy – evropský kontinent a největší italský ostrov.
Nejdelší visutý most světa
Půjde o skutečného giganta. Díky hlavnímu zavěšenému poli s rekordní délkou 3,3 kilometru se má stát nejdelším visutým mostem světa. O více než kilometr tak překoná současného rekordmana v podobě tureckého mostu 1915 Çanakkale. Konstrukci mostovky ponesou dva ocelové pylony vysoké téměř 400 metrů. Visutý most má mostovku zavěšenou na ocelových lanech, což zvyšuje pružnost konstrukce, která je v této lokalitě zásadní.
Poloha plánovaného mostu
Mostovka je navržena jako víceúčelová. V jejím středu povede dvoukolejná železniční trať, po stranách pak budou tři jízdní pruhy pro automobily v každém směru. Kapacita má dosahovat až 6000 vozidel za hodinu a 200 vlaků denně. Cesta přes úžinu, která dnes trajektem trvá i s naloděním až hodinu a půl, se pro motoristy smrskne na pouhých deset minut. Železniční spojení má díky eliminaci nakládání vagónů na trajekty oproti dnešku ušetřit dokonce dvě a půl hodiny.
Stavět v Messinské úžině ovšem není jen tak. Oblast patří k seismicky nejaktivnějším v celém Středomoří. Inženýři ovšem tvrdí, že visutá konstrukce je vůči otřesům přirozeně odolná a most má bezpečně vydržet i zemětřesení silnější než to, které zdevastovalo Messinu v roce 1908. A pak je tu samozřejmě ta druhá, poněkud specifičtější italská obava, totiž riziko infiltrace stavebních zakázek mafiánskými organizacemi.
Kladné i kritické ohlasy
Nový most pochopitelně nebudí jen nadšení. Ekologové varují před negativním dopadem na trasy stěhovavých ptáků a místní ekosystém. Obrovská stavba si navíc v regionu, který často sužuje sucho, vyžádá miliony litrů vody denně. Kritici z řad politiků i veřejnosti zase namítají, že by se astronomické náklady daly lépe využít na opravy silnic, školství či zdravotnictví. Další stinnou stránkou je nutnost vyvlastňování domů, kdy bude muset své domovy opustit asi 4000 lidí.
Podpora stavby je však silná. Vláda ji prezentuje jako historickou investici do budoucnosti jihu Itálie. Očekává se vznik více než 100 000 pracovních míst ročně, nové zakázky pro místní podniky a rozvoj infrastruktury. Celý záměr má navíc i překvapivou geopolitickou rovinu. Řím zvažuje, že stavbu vykáže jako výdaj na obranu, aby splnil závazek NATO. Argumentuje tím, že most může sloužit jako strategický koridor pro rychlé přesuny vojsk.
Pokud vše půjde podle ambiciózního plánu, pak by předběžné práce (geologické a archeologické průzkumy) mohly začít už letos na přelomu září/října. Samotná výstavba bude zahájena až příští rok a hotovo by mělo být mezi lety 2032 a 2033. Zhotovitelem bude konsorcium vedené italskou firmou Webuild, které má zkušenosti s velkými projekty včetně mostů v Japonsku či Turecku.