Italský akrobatický pilot stanovil světový rekord v letu tunelem. Za 44 sekund proletěl 1730 metrů

Turecký Istanbul se v sobotu 4. září stal dějištěm mimořádně napínavé události. Italský profesionální pilot a kaskadér Dario Costa zde stanovil celkem čtyři světové rekordy, včetně rekordu v nejdelším letu tunelem. Celá akce proběhla v tunelech na dálnici u venkovské čtvrti Çatalca.

Costa byl aktivním účastníkem leteckých závodů Red Bull Air Race. Proto i speciálně upravené závodní letadlo Zivko Edge 540 bylo v barvách největšího výrobce energetických nápojů. 41letý pilot s více než dvacetiletou praxí měl na svém kontě přes 5000 hodin ve vzduchu – více než polovinu z toho v akrobacii.

Letadlo v tunelu

Red Bull v tiskové zprávě tvrdí, že Costa snil o průletu tunelem několik let a měl to být jeho nejnáročnější a nejsložitější počin. V 6:43 místního času odstartoval z prvního tunelu, kdy měl díky brzké hodině slunce v zádech a optimální okolní podmínky.

Omezený prostor nad hlavou znamenal, že pilot musel udržovat letadlo těsně nad vozovkou a zároveň počítat s rezervou pouhých čtyř metrů mezi konci křídel a neúprosnými stěnami. Změny proudění vzduchu v kombinaci s velmi citlivým řízením letadla vyžadovaly reakční časy kratší než 250 milisekund, takže Costa během letu prováděl rukou jen jemné korekce o pouhé milimetry.

Jeden z nejkritičtějších okamžiků nastal, když letadlo bleskově prolétalo 360metrovou mezerou mezi oběma tunely. Zde musel lehký letoun čelit bočnímu větru, ve kterém se Costa snažil trefit do úzkého otvoru druhého tunelu.

„Všechno se zdálo být strašně rychlé, ale když jsem se dostal z prvního tunelu, letadlo se začalo kvůli bočnímu větru pohybovat doprava a v mé hlavě se v tu chvíli všechno zpomalilo,“ vysvětlil Costa. „Zareagoval jsem a soustředil se jen na to, abych letadlo vrátil do správné dráhy a vletěl do druhého tunelu. Pak se mi v hlavě všechno znovu zrychlilo.“

Nový rekord

Jak Costa pokračoval, dosahoval rychlosti kolem 245 km/h a zároveň musel zvládat reagovat na změny ve sklonu a tvaru druhého tunelu. Když závodní letadlo vystřelilo z druhé strany, Ital ho před přistáním vytáhl do oslavného lopingu. Od startu do opuštění druhého tunelu urazil stroj vzdálenost 2,26 kilometrů. Za necelých 44 sekund Costa vytvořil certifikovaný Guinnessův rekord a další čtyři rekordy.

Costa se tak může chlubit Guinnessovým rekordem v kategorii „Nejdelší tunel proletěný letadlem“ s hodnotou 1 730 metrů. Další čtyři významné rekordy byly: první průlet letadla tunelem, nejdelší průlet pod pevnou překážkou, první průlet letadla dvěma tunely a první vzlet letadla z tunelu.

Mentorem Costy byla maďarská letecká legenda Péter Besenyei. Projekt Tunnel Pass si vyžádal tým čtyřiceti lidí, speciálně vyvinutou výcvikovou technologii a více než rok příprav. „Nikdy v životě jsem neletěl v tunelu – nikdo to nikdy neudělal – takže jsem měl v hlavě velký otazník, jestli všechno půjde podle našich představ,“ řekl Costa. „Byla to samozřejmě velká úleva, ale hlavní emoce byla obrovská radost. Pro mě je to další splněný sen.“