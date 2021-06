Izrael má protiraketový laser. Z malé Cessny dělá mocnou zbraň a je řádově levnější než Iron Dome

Izrael je jednou ze zemí, které mají bohaté zkušenosti s drony. V dobrém i ve zlém. Vyrábějí a také vyvážejí celou řadu dronů. A zároveň jsou terčem útoků dronů, které používají jejich protivníci.

Izrael se v současné době proti těmto útokům brání sofistikovanými systémy protivzdušné obrany, jako je například Železná kopule (anglicky Iron Dome):

Fungují výtečně, ale jejich provoz je nesmírně nákladný. Proto by Izrael (spolu s ním i další státy) raději rozšířil možnosti obrany proti dronům a podobných hrozbám o laserovou obranu.

Laserové systémy nepotřebují munici a jejich provoz je mnohem levnější. Izraelská společnost Elbit Systems nedávno představila video, na kterém testuje vysokoenergetický laserový systém umístěný na letounu Cessna 208B Grand Caravan. Umístili ho do prostoru na levé straně, kde má letoun obvykle dveře od nákladního prostoru:

Během testu laserový systém zaútočil na tři letící drony. Na videu je patrné, jak laser elegantně sestřeluje jeden dron za druhým. Dva z těchto dronů se po zásahu intenzivním laserovým paprskem zřítily do Středozemního moře, třetí se rozpadl na kusy již za letu.

Nejen drony, ale i rakety?

Zároveň nejde jen o drony. Obranné systémy Iron Dome zaznamenaly během nedávné konfrontace s Hamásem nesporný úspěch, když zlikvidovaly většinu raketových útoků na území Izraele. Nicméně rakety systému Iron Dome jsou technicky vyspělé a každá z nich přijde na nemalých 40 až 50 tisíc dolarů.

Navíc se obvykle používají dvě na jednu raketu letící na Izrael. Pro jistotu. To znamená, že zneškodnění jedné rakety vyjde na více než 2 miliony Kč. Přitom protivník má náklady o řád nižší. A takových raket mohou útočit tisíce. Další problém je v tom, že vypálené rakety Iron Dome je nutné doplňovat, a to zaberte spoustu času a úsilí.

Laserová protivzdušná obrana by mohla nepříznivou situaci podstatně zlepšit. Laserový systém může pálit tak dlouho, dokud má k dispozici elektřinu. Zvládne prakticky neomezený počet výstřelů, jejichž cena je v podstatě daná cenou nafty používánou k výrobě elektřiny v agregátech.

Podstatné zlepšení by přinesla i možnost využívat proti raketovým útokům na Izrael obranu na palubě letounů. Iron Dome je sice mobilní, ale přesun z jedné strany Izraele na druhou mu trvá několik hodin. Letoun s laserovým systémem by to zvládl za pár minut.