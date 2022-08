Izraelci vymysleli dusíkovou klimatizaci. Nepotřebuje elektřinu a neprodukuje skleníkové plyny

Izraelský startup Green Kinoko si nechal patentovat dusíkovou klimatizační jednotku Kensho, jež ke svému provozu nepotřebuje elektrickou energii. Odpadá tak nejen nutnost řešit kabeláž, ale také emise skleníkových plynů, informuje web NoCamels.

Firma se sídlem v městečku Shefayim v centrálním Izraeli hodlá přelomovou klimatizaci testovat v šesti restauracích v Tel Avivu. Pokud bude vše probíhat podle plánů, měly by se dusíkové klimatizační jednotky dostat na trh v létě 2023.

Pointa spočívá v kapalném dusíku

Základní princip klimatizace spočívá v kapalném dusíku. „Energii vytváříme z tlaku, který vzniká mezi kapalným a plynným dusíkem,“ uvedla generální ředitelka Tal Leizer. „Používáme kapalný dusík o teplotě -196 stupňů Celsia. Když se změní na plyn, vytvoří velmi silný tlak a my tento tlak využíváme k aktivaci mechanického motoru.“

Leizer vysvětlila, že její tým pracoval s kryogenními kapalinami při extrémně nízkých teplotách v rámci nesouvisejícího projektu, když si uvědomil potenciální možnosti využití dusíku pro klimatizaci. „Nyní počítáme uhlíkovou stopu. Používáme kapalný dusík, který je vedlejším produktem kyslíku vyráběného pro nemocnice. A naše zařízení vypouští dusík, inertní plyn, který dýcháme,“ popsala Leizer.

Kapalný dusík se běžně používá jako chladicí médium v mnoha průmyslových odvětvích. Leizer a její tým přišli s myšlenkou navázat na stávající technologii a vyvinout s její pomocí systém pro chlazení venkovního vzduchu. „Všichni žasnou nad tím, jak je to jednoduché, jak jsme tuto energii měli přímo pod nosem, jen nás nenapadlo, jak ji využít.“ komentuje objev Leizer.

„Srovnejte to s ostatními klimatizacemi s plynem, který je toxický a znečišťuje životní prostředí. My nepoužíváme žádné znečišťující plyny. A nespotřebováváme elektrickou energii. Elektrická klimatizace přidává do atmosféry teplo. My máme alternativu, která teplo do atmosféry nepřidává.“ jmenuje ředitelka zásadní výhody nové technologie.

Naděje na ekologické chlazení

Běžné klimatizační jednotky vyžadují značné množství elektrické energie a uvolňují chlorofluorouhlovodíky (CFC) a hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), jež poškozují ozónovou vrstvu Země. Nevyčištěné klimatizační rozvody navíc shromažďují prach a bakterie, které se následně šíří vzduchem.

Klimatizace Kensho nepoužívá vodu, není v ní vlhkost a negeneruje žádný hluk. Dezinfekční kapsle čistí vzduch od chemikálií a bakterií. Přístroj je přenosný a lze jej používat ve vnitřním i venkovním prostředí. Například restaurace používající tuto jednotku tak budou moci pohodlně obsluhovat strávníky venku navzdory horku.

Z hlediska údržby je nutné jednou za 7 až 10 dní (v závislosti na způsobu používání jednotky) vyměnit dusík. Firma však bohužel neuvádí, jakým způsobem bude výměna realizována, ani její cenu. Náklady na pořízení zařízení by se neměly výrazně lišit od cen konvenčních klimatizací, což v součtu s nulovými náklady na elektrickou energii může znamenat značné úspory.