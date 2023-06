Izraelští Elbit Systems úspěšně testují novou automatizovanou kolovou houfnici

Izraelská společnost Elbit Systems se před rokem domluvila s německým koncernem Rheinmetall na spolupráci, která zahrnuje vývoj, výrobu i případný prodej nové evropské automatizované samohybné kolové houfnice.

Houfnice vyzbrojená kanonem 155 mm L52 od Rheinmetalu je již postavená a má za sebou úspěšné testy s ostrou střelbou. Odehrály se počátkem letošního března (2023) na izraelské vojenské střelnici Šivta, kde ji sledovali vysoce postavení představitelé armád Německa, Velké Británie, Nizozemska a Maďarska.

Díky uvedené spolupráci vznikl tým „Rheinmetall Elbit,“ který se hodlá zúčastnit programu pro modernizaci a rozšíření dělostřelectva německého Bundeswehru „Future System, Indirect Fire, Medium-Range“ (ZukSysIndF). Vzhledem k tomu houfnice splňuje německé požadavky. Rovněž pokukují po podobném britském programu „Mobile Fires Platforms“ a dalších potenciálních zákaznících.

3 výstřely za 9 sekund a dosah palby 30 až 47 km

Nová houfnice je založená na osvědčeném kanonu, který používá například německá těžká samohybná houfnice Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), známá z bojů proti ruské invazi v řadách ukrajinského dělostřelectva. Pyšní se 3 výstřely za 9 sekund a až 10 výstřely za minutu, přičemž dosah palby je 30 až 47 km podle typu munice, pro „raketové“ projektily M2005 V-LAP až 67 km.

Tento kanon je integrovaný s plně automatizovanou „robotickou“ věží od Elbit Systems a umístěný na vysoce mobilní platformu, 10kolový automobil Artillery Truck Interface (ATI) z rodiny HX od Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). Houfnice je rovněž vybavená vysoce chráněnou kabinou a má k dispozici elektronickou jednotku pro řízení palby i soustavu senzorů.

Projekt automatizované kolové houfnice počítá s tím, že v budoucnu by tento zbraňový systém měl využívat pokročilý kanon L60 s větší komorou a delší hlavní, který je v současné době ve vývoji. S municí vyhovující požadavkům JBMoU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding) by měl dostřelit až do vzdálenosti 83 km.