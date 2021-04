Já a vrtulník. Perseverance pořídil první selfie

Rover Perseverance pokračuje v práci na Marsu. V úterý pořídil své první selfie. Podobné snímky jsme už dříve viděli u jeho staršího bratra Curiosity. Postup získání selfie je stejný – využívá se kamera na robotickém rameni roveru. V tomto případě jde o kameru WATSON, která je součástí balíčku přístrojů SHERLOC.

Pořízení podobného selfie je poněkud složitější než hraní si s mobilním telefonem. Je složené ze 62 snímků. Jednotlivé snímky si můžete prohlédnout i zvlášť jako RAW fotografie. Stačí na webu NASA nastavit filtr pro příslušnou kameru (WATSON) a sol (den na Marsu) číslo 46.

Selfie mají popularizační význam, ale umožňují také vědcům zhodnotit stav roveru.

Oproti těm, která pořizuje Curiosity, je zde jeden podstatný rozdíl. Perseverance není na rudé planetě sám. Vedle roveru je na selfie také vrtulník Ingenuity, který se připravuje k prvnímu letu. Na snímku z 6. dubna se nachází ve vzdálenosti asi 4 metrů od roveru.



Rovery na Marsu a zub času. Zleva: Selfie od Curiosity z října 2012 (dva měsíce po přistání), uprostřed selfie od Curiosity z března 2021 a vlevo Perseverance. Foto: NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill

První let vrtulníku možná už v neděli

Ingenuity byl po přistání roveru umístěn na jeho břiše. NASA nejdříve odhodila ochranný kryt, poté opatrně vysadila vrtulník na povrch a následně se pustila do testů. Ingenuity musel nejdříve přežít marsovskou noc. Před několika hodinami došlo k odemčení a prvnímu pomalému roztočení jeho rotorů.

Na Marsu je třetinová gravitace, což Ingenuity o hmotnosti 1,8 kg rozhodně pomůže. Na druhou stranu se musí vypořádat s naprosto odlišnou atmosférou – jiná je nejen z hlediska složení ale zejména tlaku. Ingenuity disponuje dvěma rotory o rozpětí 1,2 metru, které dosáhnou v maximu 2537 otáček.

K prvnímu letu by mohlo dojít v neděli. Ještě předtím „nakrmí“ Perseverance svého malého kolegu novými daty o větru a posledními pokyny. Poté vrtulník vzlétne do výšky asi 3 metrů. První let potrvá 20 až 30 sekund. Ingenuity má na palubě kameru, takže se můžeme těšit na skutečně unikátní a historické snímky.