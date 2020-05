Jaderná elektrárna na Měsíci? Mnohem lepší cestou jsou malé a lehké reaktory

Tým vědců tvrdě pracuje na jaderných reaktorech, které by měly dodávat energii plánovaným základnám na Měsíci i Marsu. Informoval o tom magazín Chemical & Engineering News.

Někteří odborníci se zaobírali i myšlenkou vybudovat na površích dotyčných astronomických objektů klasické jaderné elektrárny. Nakonec se však dospělo k tomu, že něco takového je v podstatě vyloučeno.

Mnohem lepší cestou jsou reaktory, které budou malé a lehké, ale současně dostatečně odolné na to, aby je bylo možné provozovat i v tak drsných podmínkách, jaké na naší přirozené družici či rudé planetě panují.

Čtyři reaktory pro šest lidí

„Nerad to označuji za inovaci, protože to není tak složité,“ uvedl jaderný inženýr David Poston z Los Alamos National Laboratory. „Ale je to inovace v tom smyslu, že jsme si řekli… proč to prostě neuděláme jednoduchým způsobem, o němž víme, že bude fungovat?“

Výzkumníci tvrdí, že čtyři takové reaktory by mohly být plně dostačující pro potřeby šesti kolonistů žijících na Marsu. Nejprve je ale hodlají důkladně otestovat na Měsíci.

„Na Měsíci jste blízko domova,“ komentovala to inženýrka NASA Michelle Rucker. „Takže pokud něco selže, návrat domů nepotrvá zase tak dlouho.“