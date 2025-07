Jaderná zima může ochladit planetu o patnáct stupňů a zničit téměř devadesát procent kukuřice

Nová studie vědců z Pensylvánské státní univerzity předkládá ponurou vizi dopadů takzvané jaderné zimy. Jejich model ukazuje, že rozsáhlý jaderný konflikt by mohl zničit až 87 % světové produkce kukuřice a vyvolat katastrofální globální hladomor.

Jaderná zima je klimatický jev, který by následoval po rozsáhlé jaderné válce. Požáry ve zničených městech by do stratosféry, tedy do výšky zhruba 10 až 50 kilometrů, vynesly obrovské množství sazí a kouře. Tato vrstva by účinně zablokovala sluneční svit na několik let, což by vedlo k drastickému ochlazení celé planety a kolapsu zemědělství. Zajímavým detailem je fakt, že saze ve stratosféře pohlcují sluneční záření, tím se zahřívají a stoupají ještě výš, což prodlužuje jejich setrvání v atmosféře.

Nutno podotknout, že se v případě nejhoršího scénáře nebavíme o týdnech, ale klidně o celé dekádě, kdy by teploty dramaticky klesly až o 15 °C. Nejde jen o zimu, ale i o výrazný pokles srážek a posun sezón. To by výrazně ohrozilo globální potravinovou bezpečnost a zvýšilo hlad po celém světě.

Až o 87 % méně kukuřice. A to je problém!

Vědecký tým vedený Yuningem Shiem a Armenem Kemanianem pro svůj výzkum využil pokročilý agroekosystémový model Cycles. V něm na superpočítači nasimulovali pro 38 572 míst po celém světě šest scénářů jaderné války, od regionálního konfliktu s uvolněním 5,5 milionu tun sazí až po globální válku se 165 miliony tun.



Srovnávací mapa ukazuje ničivý dopad jaderné zimy na pěstování kukuřice po světě

Výsledky ukázaly, že i menší jaderný incident by snížil světovou úrodu kukuřice o 7 %, zatímco ten největší o 80 %. Když připočteme i poškození rostlin UV-B zářením (způsobeným poškozením ozonové vrstvy jadernými explozemi), dostáváme se dokonce na hrozivých 87 %.

Studie se zaměřila na kukuřici, která zde slouží jako modelový příklad osudu celého zemědělství. Ačkoli tato plodina u nás není z hlediska přímé spotřeby tak významná, globálně platí za základ potravního i krmného řetězce. Její kolaps by tak spustil dominový efekt v celém potravinovém řetězci, včetně produkce masa, mléka a vajec.

Malá jiskřička naděje

Podobné, i když mnohem menší, ochlazení jsme v historii již zažili. Výbuch sopky Tambora v roce 1815 způsobil takzvaný „rok bez léta“, který vedl k neúrodě a hladomorům na severní polokouli. Důsledky jaderné zimy by však byly nesrovnatelně horší a dlouhodobější. Některé zdroje zmiňují, že po jejím odeznění by mohla následovat fáze skleníkového oteplování způsobená rozkladem biomasy a oxidem uhličitým z požárů

Existuje však alespoň malá jiskřička naděje. Vědci navrhují vytvoření takzvaných „sad zemědělské odolnosti“ (v originále „agro-resilience kit“). Ty by obsahovaly osivo rychle rostoucích a chladu odolných plodin, přizpůsobených pro pěstování v drsnějších podmínkách s kratší vegetační dobou. Taková adaptace by mohla v krizových letech zvýšit produkci potravin až o 10 % ve srovnání se situací, kdybychom nedělali nic.

Na závěr je ale nutné střízlivé zhodnocení: autoři přiznávají, že mezinárodní spolupráce na přípravě sad je nepravděpodobná. Je také na místě uvést, že existují neshody ohledně toho, kolik sazí by skutečně skončilo ve stratosféře. Moderní města z betonu a oceli by totiž určitě nehořela tak snadno jako dřevěná Hirošima. I tak nám ale studie ukazuje, jak křehká je naše civilizace. Nejlepší ochranou před následky jaderné zimy tak zůstává jediné – zabránit jí.