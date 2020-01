Jak bude znít první marsovský vrtulník? Skoro jako tripodi z Války světů

Letos v létě se otevírá startovací okno pro let na Mars. K rudé planetě se chystají sondy NASA, ESA, ale také Číny či Spojených arabských emirátů. NASA se pokusí zachovat svou stoprocentní úspěšnost přistání pojízdných laboratoří. Do kráteru Jezero přistane rover Mars 2020 a na palubě bude mít i vrtulník.

Moc toho neumí, ale je první...

O letadle pro průzkum Marsu snili v NASA už dlouho. Do projektu Mars 2020 byl ale vrtulník přidán na poslední chvíli a k nelibosti samotného týmu.

Jeho úkoly jsou dva: popularizační a testovací. Na palubě nebude mít žádné vědecké přístroje. NASA si chce vyzkoušet létaní na Marsu, a pokud vše dopadne dobře, mohly by budoucí vrtulníky provádět jednoduchý výzkum, nebo pomáhat s plánováním trasy roveru.

V extrémních podmínkách

Pokud vás jednoho dne Elon Musk dopraví na Mars, svůj oblíbený dron si na cestu neberte. Nefungoval by. Mars přináší spoustu výzev, kterým museli vědci při návrhu vrtulníku čelit: nízké teploty, zpoždění signálu mezi námi a Marsem, třetinová gravitace a hlavně rozdílná atmosféra. Na rudé planetě má atmosféra jiné složení a je mnohem řidší – dosahuje sotva procenta pozemské atmosféry.

Malý vrtulník o hmotnosti 1,8 kg bude pohánět dvojice protiběžných rotorů – každý o hmotnosti jen 35 gramů a průměru 1,2 metru. Oba rotory dosáhnou 2 800 otáček za minutu. Na Zemi by se rozpadl ještě před dosažením maximálních otáček.

Podmínky na Marsu proto vědci simulovali ve vakuové komoře. V ní napodobili tlak a složení atmosféry. Nižší gravitaci pak nahradilo při některých testech „odlehčení“. Vrtulník připevnili na lano, které ho automaticky nadnášelo tak, aby to odpovídalo třetině zemské gravitace.

Nižší tlak a jiné složení atmosféry se promítlo také do zvuku vrtulníku. Na videu výše můžete slyšet, jak bude znít na Marsu. Trochu to připomíná slavné tripody z Války světů. Na Marsu ale bohužel nebude nikdo, kdo by vrtulník slyšel, i když... rover bude mít na palubě mikrofony. Uvidíme, zda budou dostatečně citlivé a blízko, aby zvuk vrtulníku nahrály.

NASA očekává, že vrtulník provede až 5 letů, každý o délce 90 sekund. Vrtulník se při nich dostane do výšky 3 až 10 metrů a uletí pár desítek až stovek metrů.

Energii pro přístroje roztočení rotorů dodá malý solární panel a baterie.