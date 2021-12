Jak by světová náboženství reagovala na objev mimozemského života? Moc by se nezměnilo

NASA chce vědět, jak přesně by světová náboženství reagovala, kdyby byly objeveny důkazy o existenci mimozemského života. Z tohoto důvodu se rozhodla financovat speciální program zvaný The Societal Implications of Astrobiology.

Již v roce 2016 vytvořila v Center for Theological Inquiry při Princeton University 24 člennou teologickou skupinu, jejímž úkolem bylo hledat na výše nastíněnou otázku odpověď.

Někomu to možná může připadat jako plýtvání penězi, ale je zapotřebí vzít v potaz, že mezi stoupence toho či onoho náboženství se hlásí miliardy lidí z celého světa. Jak by život na jiné planetě změnil jejich vnímání Boha? Jak by ovlivnil věci typu biblický příběh o stvoření?

Kněz, rabín a imám

„Hlavním zjištěním je, že vyznavači řady náboženských tradic uvádějí, že mohou tuto myšlenku přijmout po svém,“ napsal anglikánský kněz Andrew Davison, který se dotyčného programu zúčastnil, ve své nové knize Astrobiology and Christian Doctrine.

Davison rovněž poznamenal, že ateisté mají obecně vzato tendenci přeceňovat výzvy, kterým by věřící v takovém případě čelili.

Rabín, imám a další anglikánský kněz pak deníku The Times řekli v zásadě totéž – tedy že židovská, islámská i křesťanská doktrína by v případě nalezení nějaké formy mimozemského života byla v pořádku.