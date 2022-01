Jak časté jsou planetky s měsícem? U jedné našli už třetí

Merkur a Venuše nemají žádný, Země má jeden, Mars dva a vnější planety… ty jich mají hodně. Řeč je o měsících. V případě planet nikoho nepřekvapí. Ale co planetky? Také ony mají měsíce.

Astronomové u jedné z nich našli už třetí. Planetka (130) Elektra má rozměry asi 262 × 205 × 164 km a okolo Slunce obíhá v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. Všimněte si relativně nízkého čísla v závorce. Je to v podstatě pořadové číslo, což znamená, že planetka byla objevena už dávno. Konkrétně v roce 1873 neboli 72 let po objevu první planetky.

Třetí měsíc planetky Elektra

Teprve v roce 2003 byl u Elektry objeven měsíc. Objekt má průměr asi 6 kilometrů a obíhá ve vzdálenosti necelých 1300 kilometrů s periodou 5,2 dne. V roce 2014 objevili astronomové druhý měsíc. Má asi třetinovou velikost a obíhá ve vzdálenosti 500 kilometrů.

Nyní byl objeven třetí měsíc. Vědci využili přístroj SPHERE na dalekohledu VLT v Chile, který je znám spíše přímým pozorováním exoplanet. Kus práce ale dělá také na domácím dvorku. Nový měsíc má průměr 1,6 km. Jeho oběžná doba je jen 17 hodin. Studie sice vyšla nyní, ale samotné snímky jsou starší – pocházejí z doby objevu druhého měsíce. Vědci využili nové způsoby jejich analýzy.

Měsíc byl pozorován na třech snímcích z 9., 30. a 31. prosince 2014, kdy se nacházel ve vzdálenosti 258, 229 a 319 tisícin obloukové vteřiny alias 333, 327 a 457 km. Vědci z toho vypočítali velkou poloosu dráhy na 344 km. Na rozdíl od dalších dvou měsíců se ale ten nový pohybuje po protáhlé dráze (e = 0,33). Pokud počítáme správně, měl by se reálně pohybovat ve vzdálenosti 230 až 460 km od povrchu Elektry. Další pozorování jeho dráhu upřesní.

Rekordní počet měsíců? Podle Američana rozhodně!

Jak moc jsou měsíce planetek běžné, je docela těžké říct, protože jejich objev není jednoduchý, jak dokazuje i samotná Elektra, u které byly měsíce objeveny relativně nedávno. Počty měsíců planetek ale postupně rostou. Všechny je eviduje Robert Johnston na svém webu. Celkem dnes známe 457 planetek s měsícem.

Skupina planetek Jeden měsíc Dva měsíce Více než dva Blízkozemní 83 3 0 Křižující Mars 30 1 0 Hlavní pás 203 8 1 (Elektra se třemi) Trojané Jupiteru 6 0 0 Transneptunická 119 2 1 (Pluto s pěti) Celkem 441 14 2

Většina má jeden měsíc. Druhý měsíc u planetky byl objeven teprve v roce 2005 (u planetky 87 Sylvia) a dnes podobných systémů známe 14.

Tři měsíce u jedné planetky mohou být rekordem. Více oběžnic má totiž už jen Pluto a to celkem pět. Někteří ho stále považují za planetu a to zejména astronomové za velkou louží. Není divu. Bylo to oko amerického astronoma, které Pluto objevilo. Oficiálně je to trpasličí planeta, což ale není druh planety a také planetka. Má dokonce své „planetkové“ označení 134340 Pluto.

Pro klid v duši můžeme říct, že Elektra je planetkou s největším počtem měsíců v hlavním pásu.

Měsíce, binární planetky a tak dále Neexistuje přesné dělení mezi „měsícem planetky“ a binární (dvojitou) planetkou, kdy dvě planetky obíhají okolo sebe. Z fyzikálního hlediska je dělení nesmyslné, protože v každém vícenásobném systému obíhají tělesa okolo společného těžiště. Pokud jsou rozdíly ve velikostech (hmotnostech) velké, můžeme v populární literatuře měsíce nazvat měsíci. V případě Elektry tomu tak je, přesto se systém planetka + tři měsíce označuje odborně jako čtyřnásobný asteroid (quadruple asteroid).

