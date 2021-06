Jak dlouho by mimozemšťanům trvalo ovládnout naši galaxii?

Kolonizace Mléčné dráhy je pro nás pozemšťany takřka nepředstavitelný úkol. Nicméně pro mimozemskou civilizaci schopnou relativně rychlého přemisťování z jedné hvězdné soustavy do druhé by to bylo proveditelné až překvapivě snadno.

Několik vědců se nyní pokusilo odhadnout, jak dlouho by mimozemšťanům s přesně těmito ambicemi trvalo podmanit si celou vnitřní část naší galaxie.

Z výsledků zveřejněných v žurnálu Research Notes plyne, že zhruba 1 miliardu let. To na první pohled může vypadat jako směšně dlouhá doba, nicméně ve srovnání se stářím Mléčné dráhy (cca 13,6 miliard let) to podle badatelů není zase až tak špatné.

Zapomeňte na warp

Tým usiloval o maximální věrohodnost a proto zavedl určitá technologická omezení. To mj. znamená, že jeho model neobsahuje nic jako warpové pohony – kosmické lodě cestují maximálně takovými rychlostmi, jakých jsme teoreticky schopni dosáhnout i my.

„Jsou tu jen lodě dělající věci, jež bychom ve skutečnosti dokázali zvládnout s něčím jako technologií, kterou dokážeme navrhnout již dnes,“ vysvětlil jeden z autorů studie, astrofyzik Jason Wright, v rozhovoru pro Gizmodo.

„Třeba rychlé lodě využívající solární plachty poháněné obřími lasery, nebo jen lodě s velmi dlouhou životností, které mohou cestovat 100 000 let na běžných raketách pomocí gravitačních praků z obřích planet,“ dodal.