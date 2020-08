Jak dlouho vydrží chlad v mrazničce bez elektřiny? Podrobný test ukázal rozdíly

Zatímco první ledničky z roku 1911 pracovaly pouze s ledem, který bylo nutné neustále dokupovat z velkých skladů a doplňovat, moderní ledničky a mrazničky se v principu od těch starších příliš nezměnily. To však neplatí z pohledu technologií. Nejnovější generace jsou mnohem efektivnější ve spotřebě elektřiny (nebo plynu).

Hlavní důvody zlepšení jsou dva - úspornější systém okruhu tvořeného kompresorem a výparníkem a také izolace, která má stále lepší schopnosti udržovat chlad a odstínit tak okolní teplo.

Jak na tom je ale současná mraznička z pohledu udržení chladu bez napájení? To se rozhodl podrobně otestovat fanoušek experimentů na youtube kanále Mathias random stuff.

Výpadek elektřiny

Může se to stát komukoli a děje se to poměrně často - dojde k výpadku elektřiny a mraznička už aktivně nechladí. To však nemusí být tak akutní problém, jak by se mohlo na první pohled zdát. Moderní chladničky a mrazničky mají velmi kvalitní izolaci, která dokáže udržet chlad.

V testu byla použitá mraznička o velikosti 380 litrů, do které byly umístěné senzory teplot a s logováním na minipočítači Raspberry Pi. Při dostupné elektřině se dle měření pomocí adaptéru TP-LINK HS110 mraznička pokoušela o spuštění kompresu přibližně dvakrát za hodinu. Tímto způsobem dokázala udržet teplotu -20 stupňů Celsia při okolní teplotě 19 stupňů Celsia.

Prázdná mraznička

Nejhorší situace, která může nastat, je prázdná mraznička. Použité teplotní izolace mají totiž svá omezení. Při prázdné mrazničce tak trvalo pouze 3,5 hodiny, aby teplota klesla z původních -20 stupňů Celsia na 0 stupňů Celsia.

Jakmile tedy máte prázdnou mrazničku, rozhodně nepočítejte s tím, že by izolace samotná dokázala udržet teplotu delší dobu. Zcela jiná situace ale nastává, pokud v mrazničce máte jídlo nebo pití.

Plná mraznička

Realističtější situace pochopitelně nastává s tím, že je mraznička zaplněná různými výrobky obsahující vodu. V tomto případě platí, že čím více vody je v daném výrobku, tím více přispívá k udržení nízké teploty.

Voda, respektive led je pochopitelně skvělým způsobem, jak udržet chlad v mrazničce delší dobu. Čím více zmražených potravin v mrazničce, tím lépe.

Při testu se zmraženými potravinami z poloviny plné mrazničky se po stejných 3,5 hodinách po odpojení elektřiny teplota propadla z -20 stupňů Celsia pouze na -14 stupňů Celsia. Po 7,5 hodinách se stále držela na slušných -11,5 stupně Celsia. Dle propočtu by tak mraznička v této konfiguraci dosáhla teploty 0 stupňů Celsia až po 26 hodinách.

Otevření mrazničky

Jak je vidět, délka udržení chladu velmi úzce souvisí s množstvím zmražených potravin a vody, která se podílí na udržení dané teploty. Jak je to ale s otevíráním dveří nebo víka mrazničky?

I to se podařilo přesně otestovat jak s prázdnou, tak i z poloviny plnou mrazničkou. Při prázdné mrazničce byl efekt na spotřebu a spouštění kompresu velmi znatelný - při otevření zkrátka veškerý chlad doslova „vylétl“ z mrazničky ven, protože uvnitř není nic, co by sníženou teplotu udrželo.

Takže zatímco standardně se kompresor spouštěl a mraznička spotřebovávala významnější úroveň elektřiny přibližně jednou za půl hodiny, po pár sekundách otevřených dveří se tato doba zkrátila na polovinu, tedy asi 15 minut. Z pohledu ztráty teploty tak jde o podobnou hodnotu - kolem 15 minut za pár sekund, o které se zkrátí celkové udržení teploty.

Při z poloviny zaplněné mrazničce už to bylo pochopitelně výrazně lepší. Při jednom otevření na několik sekund nebylo možné ani sledovat snížení teploty. Došlo tak ke třem pětisekundovým otevřením s dvouminutovým rozpětím a mraznička potřebovala hodinu do vyrovnání původních -20 stupňů Celsia. Z pohledu zkrácení celkové doby udržení chladu se tak jednalo v přepočtu o přibližně 7 minut za jedno několikasekundové otevření.

Větší je lepší

Pokud by zmíněná mraznička byla opravdu zcela zaplněná, teplota by se udržela pod bodem mrazu kolem 36 hodin při okolní teplotě 19 stupňů Celsia. S každým otevřením dveří na pár sekund se tento čas zkrátí o přibližně 7 minut.

Větší mrazničky znamenají více potravinami obsahující více vody a tedy i delší uchování teploty. Tím pádem se prodlouží doba zmražení i bez napájení mrazničky.

Pokud tedy nastane výpadek elektřiny a máte mrazničku plnou, nemusíte mít starosti ani pokud bude trvat více jak jeden den.