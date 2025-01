Jak dlouho vydrží vaše žárovka? Tahle svítí nepřetržitě už 124 let

Výrobci moderních svítidel s LED se v propagačních materiálech předhánějí v udávané životnosti – až 50 tisíc hodin. Ale může jim konkurovat zastaralá technologie klasických žárovek?

Rekordmankou v tomto oboru je žárovka Centennial Light. Nachází se na hasičské stanici Livermore-Pleasanton v Kalifornii (USA). Svítí nepřetržitě od roku 1901 – tedy už 124 let, což se už blíží k milionu a sto tisícům hodin.



Žárovka svítí na hasičské stanici v Kalifornii

Žárovka rekordmanka

„Věčná žárovka" je natolik proslulá, že má vlastní stránku na Wikipedii a objevila se i v pořadu Věřte, nebo ne. V roce 1972 byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdéle svítící žárovka, kdy nahradila konkurentku v texaském Fort Worthu. Její rekord byl uveden v knize po dalších šestnáct vydání. Poté na několik let zmizel, než se v roce 2007 vrátil zpět.

Záznam uvádí, že ručně foukaná žárovka s uhlíkovými vlákny svítí 24 hodin denně, aby zajišťovala noční osvětlení hasičských vozů. Původně měla výkon 30 wattů, ale po letech svícení klesl na 4 watty. Vyrobila ji firma Shelby Electric Company v Ohiu v devadesátých letech 19. století.

Putování žárovky

Podle Guinnessovy knihy byla žárovka zhasnuta jen jednou, při stěhování do nové hasičské stanice, ale dostupné důkazy ukazují, že visela na nejméně čtyřech místech. Původně byla nainstalována v roce 1901 v domku pro hasičské vozy. Později byla přemístěna do hasičské a policejní garáže v Livermoru a nakonec do nové hasičské stanice.

V roce 1976 se hasiči stěhovali na požární stanici číslo 6, kam žárovku přemístili. Aby ji nepoškodili, odřízli ji i s kusem kabelu. Během převozu byla bez proudu pouze 22 minut.

Neobvyklé dlouhověkosti žárovky si poprvé všiml v roce 1972 reportér Mike Dunstan. Napsal o ní článek, který vyšel v deníku Tri-Valley Herald. Poté o ní hasič ve výslužbě Tom Bramell napsal knihu „Milion hodin služby".

Když žárovka zhasla

Sté narozeniny v roce 2001 byly velkou událostí. O dvanáct let později – 20. května 2013 – však žárovka zhasla. Druhý den ráno přivolaný elektrikář potvrdil, že příčinou výpadku, který trval téměř deset hodin, byl vadný zdroj.

Je jasné, že žárovka jednoho dne definitivně zhasne a s ní odejde i kus historie. Hasičský sbor ji bude udržovat, dokud to bude možné, ale poté pravděpodobně skončí v muzeu pořadu Věřte, nebo ne, které o ni projevilo zájem.