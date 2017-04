Jak dopravit léky proti nádorům do ženského těla? Spermiemi!

Rakovina je metlou dnešní doby. Přitom už máme k dispozici celou řadu různých protinádorových léčiv, která dovedou výrazně omezit či zastavit růst nádoru. Problém je v tom, že tato léčiva mnohdy působí i na zdravé buňky a tkáně lidského těla, takže mají nepříjemné, někdy i dramatické vedlejší účinky.

Odborníci se proto v posledních letech intenzivně věnují vývoji rozmanitých transportních systémů, které by dokázaly dopravit léčivo na požadované místo v těle, a přitom maximálně omezily ohrožení zdravých částí těla. Nápadů se objevila celá řada, uspokojivých řešení ale stále není dost. Němečtí vědci z Institutu integrativních nanověd v Drážďanech přicházejí se zajímavým nápadem pro jednu konkrétní část těla, které využívá důmyslné přírodní mechanismy.

Snaží se totiž použít spermie, což jsou vlastně výkonné a automaticky naváděné buněčné stroje, k přepravě léčiv k nádorům a dalším problematickým místům v ženském pohlavním traktu. Spermie jsou sice jako stvořené k tomu, aby se dostaly do pohlavních cest ženy, za normálních okolností se ale pohybují příliš chaoticky na to, aby je bylo možné využít k přepravě léků.

Němečtí nanotechnologové to vyřešili tak, že každé spermii nasadili na hlavičku velice malou přilbu, která je potažená nepatrnou vrstvou železa. Takto „vytuněné“ spermie je možné ovládat vnějším magnetem. Nanopřilba pro spermie je zároveň vybavena mechanismem, díky němuž může spermie proděravět stěnu buňky nádoru podobně, jako během rozmnožování před oplozením proděraví stěnu vajíčka. Když k tomu dojde, tak se do buňky nádoru dostane protinádorové léčivo, do kterého předtím spermii namočili.

Vědci své vylepšené spermie už také poprvé vyzkoušeli v kultuře nádorových HeLa buněk. Prý to šlo velmi dobře a dokázali navést spermie k požadovanému cíli. V experimentech také vyšlo najevo, že zmíněné nanopřilby zpomalují plavání spermií v průměru o 43 procent. Přesto ale zvládnou plnit svůj úkol.

Výsledky jsou impozantní. Do použití vylepšených spermií pro léčbu ženských pohlavních cest ale ještě bude nutné překonat řadu technických překážek. Zatím není například jasné, co se stane se spoustou použitých nanopřileb a spermií v těle pacientky.

Zdroj: Phys.org