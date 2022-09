Jak funguje nizozemský plovoucí terminál na zkapalněný plyn? Česko má díky němu přežít zimu

Ve čtvrtek 8. září byl v námořním přístavu Eemshaven na severu Nizozemska slavnostně zahájen provoz plovoucího terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG). Při jeho spuštění byl přítomen i český předseda vlády Petr Fiala, neboť přinejmenším pro několik následujících měsíců se bude jednat o projekt, který je pro Českou republiku klíčový. Webová stránka ukáže, na jak dlouho nám vydrží zemní plyn a kolik ho máme v zásobnících Společnosti ČEZ se totiž podařilo získat do pronájmu část tohoto terminálu, což v konečném důsledku do jisté míry povede k omezení závislosti na Rusku. Dle dostupných informací by měl plyn, jež z tohoto zdroje poputuje do Česka, pokrýt asi třetinu roční spotřeby. „Je to poprvé, kdy Česká republika podíl na takovém terminálu má a jde o vůbec první terminál na LNG, který se zprovoznil v Evropě po začátku války na Ukrajině. Jde také o důkaz, že Evropa v rámci boje za energetickou bezpečnost táhne za jeden provaz. Terminál budou využívat společnosti z Nizozemska, Francie a Česka a při přepravě plynu spolupracujeme s Německem,“ řekl premiér Fiala. Co je terminál na zkapalněný zemní plyn? Terminál na zkapalněný zemní plyn je zařízení pro zajištění dovozu a/nebo vývozu zkapalněného zemního plynu. Zahrnuje zařízení pro nakládku a vykládku LNG do/ze zaoceánských tankerů, pro přepravu, zkapalňování, opětovné zplyňování, zpracování, skladování, přečerpávání a kompresi. LNG v kapalném skupenství představuje nejefektivnější způsob přepravy zemního plynu na dlouhé vzdálenosti – v tomto případě po moři. SpaceX chce v Texasu těžit zemní plyn, raketové palivo by se tak stalo dostupnější Běžný terminál zkapalněný zemní plyn má čtyři funkce: Zakotvení tankerů LNG a vykládka nebo překládka nákladu,

skladování LNG v kryogenních nádržích,

opětovné zplynování LNG,

skladování LNG v kryogenních nádržích,

opětovné zplynování LNG,

odesílání plynu do distribuční sítě. Schéma terminálu v Eemshavenu Terminály lze rozdělit na dva typy: pro vývoz, nebo dovoz LNG, přičemž většina z nich zajišťuje obě funkce. Při exportu je nutné transformovat plyn do kapalného skupenství. Během tohoto procesu jsou pomocí aminů odstraňovány takzvané kyselé složky. V importních terminálech se pak plyn, dovezený nejčastěji lodní dopravou, převádí z kapalné formy zpět do plynné podoby. V případě nizozemského terminálu je používáno označení „plovoucí". Plovoucí skladovací a znovuzplyňovací jednotka (FSRU; Floating Storage and Regasification Unit) je terminál v podobě speciální lodě, zakotvené v blízkosti přístavu. S tímto typem terminálů se můžeme setkat například v Brazílii, Argentině, Kuvajtu, Izraeli, Spojených arabských emirátech, Itálii, Indonésii, Číně, Turecku, Litvě a nově též v Nizozemsku. V další části článku popíšeme, jak LNG terminál funguje. Klikněte na šipku

Jak funguje LNG terminál Zařízení terminálu se skládá z mol a přístavišť s kloubovými přepravními rameny pro přepravu kapalného plynu mezi loďmi a pobřežím. Zahrnuje také potrubí používané k přepravě LNG mezi nakládacími rameny a skladovacími a zpracovatelskými zařízeními v terminálu. Aby zemní plyn zůstal v kapalném stavu, je nutné ho udržovat při teplotě kolem -162 °C. Běžná ocel je při této teplotě příliš křehká, proto se v těchto provozech v místech kontaktu LNG používají speciální kovy. Vhodné jsou například hliníkové slitiny s 3 až 5 % hořčíku a oceli s vysokým obsahem (až 9 %) niklu. Nakládací a vykládací ramena i veškeré potrubí jsou důkladně izolována, aby se zabránilo tepelným ziskům ze vzduchu a minimalizovalo se odpařování LNG. Nizozemský plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn Mola Q-Flex mohou obsloužit tankery různých velikostí s nákladem o objemu 70 000 až 217 000 metrů krychlových. Větší mola Q-Max pak zvládnou i tankery s přepravní kapacitou 125 000 až 266 000 m³. Každé molo mívá nejméně dvě izolovaná potrubí – jedno pro nakládku a/nebo vykládku LNG a jedno pro dodávku nebo rekuperaci par, protože prostor s parami nad LNG se v průběhu čerpání mění. Některá mola jsou dlouhá až 1 200 metrů, aby dosáhla do hloubky vody potřebné pro provoz tankerů. Ukládání LNG Zkapalněný zemní plyn proudí potrubím, které spojuje nakládací ramena na molu se skladovacími nádržemi. Nádrže mají obvykle dvojitou stěnu, přičemž vnitřní nádrž je vyrobena ze slitiny schopné odolat teplotám hluboko pod bodem mrazu. Bývá obklopena izolací pro snížení tepelných zisků a vnější nádrží z běžné oceli nebo předpjatého železobetonu. U pozemních terminálů jsou často ke skladování LNG používány podzemní nádrže pod úrovní terénu, kde nízká teplota plynu zmrazuje okolní půdu a zajišťuje účinnou izolaci. Taková nádrž bývá na úrovni terénu utěsněna „střechou" z hliníkové slitiny. V minulosti se však u některých nádrží vyskytly problémy s únikem LNG, postupným rozšiřováním rozsahu zmrzlé půdy a ledovým příkrovem. Veškeré trubky připojené k nádržím jsou vedeny přes jejich horní část. Tím se zmírňuje riziko ztráty těsnosti v případě porušení potrubí. Nádrže mohou být umístěny v ochranném valu, který zadrží LNG v případě protržení – obvykle se jedná o ocelovou nebo betonovou stěnu obklopující nádrž do poloviny její výšky. Přenos tepla do nádrží způsobuje odpařování LNG. Odpařený plyn je pak veden do zásobníku, odkud může být vrácen na vykládkovou loď, kde doplní objem odpařovacího prostoru. Alternativně může být stlačen a dodán do distribuční plynové sítě, nebo může být veden do zkapalňovacího zařízení a vrácen jako kapalina do zásobníků. K terminálu přijede loď s plynem. Co se děje dál?

Nizozemský LNG terminál v praxi Po příjezdu do terminálu tanker zakotví u vykládacího mola a k lodi jsou připojena kloubová ramena, která přečerpávají LNG do zásobníků. Zemní plyn proudí potrubím navrženým tak, aby odolávalo velmi nízkým teplotám, přičemž celá operace trvá nejméně 12 hodin. Paralelně s tím se ze zásobníku terminálu do tankeru vrací určité množství vypařeného plynu, aby se vyrovnal tlak v jeho nádržích. LNG se poté skladuje v kryogenních nádržích. Navzdory kvalitní izolaci proniká do nádrží malé množství tepla, jež způsobuje mírné odpařování. Odpařený plyn se zachycuje a vrací zpět pomocí kompresoru a rekuperačních systémů. Tento proces zabraňuje tomu, aby za běžných provozních podmínek docházelo k úniku plynu. Pokud například z důvodu údržby nelze odpařený plyn vrátit zpět, je spálen ve spalovacím komíně. Je totiž výhodnější metan spálit než jej vypouštět do atmosféry. Nizozemský LNG terminál LNG se pak z nádrží odebírá, stlačuje a opětovně zplyňuje pomocí výměníků tepla. Každá nádrž je vybavena ponornými čerpadly, jež přečerpávají LNG do vysokotlakých čerpadel. Stlačený LNG se při přibližně osmdesátinásobku atmosférického tlaku ve výparnících mění zpět na plynné skupenství. Používá se při tom řada technologií: odpařovače s otevřeným zásobníkem, které využívají teplotu mořské vody (což je případ nizozemského terminálu),

odpařovače napájené uzavřenou smyčkou horké vody,

odpařovače napájené uzavřenou smyčkou horké vody,

samostatné odpařovače s „ponořeným spalováním" (vodní lázeň ohřívaná hořákem na zemní plyn). Poté, co je zemní plyn v plynném stavu, projde několika úpravami. Protože je zcela bez zápachu, je před odesláním do distribuční sítě uměle aromatizován malým množstvím tetrahydrothiofenu (THT), jež dodává plynu charakteristický zápach. Jedná se o bezpečnostní opatření, díky kterému lze případný únik odhalit čichem. Jaké jsou výhody a nevýhody plovoucích terminálů oproti pevným?