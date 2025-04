Jak je to se rčením, že nás při změně počasí rozbolí klouby. Zásadní vliv hraje chlad, vlhkost a tlak vzduchu

Zatímco meteorologové zkoumají oblačnost a proudění větrů, někteří lidé tvrdí, že jim změnu počasí s předstihem hlásí jejich vlastní klouby. Vědci si s tímto tématem lámou hlavu už celá desetiletí. Nejčastěji padají podezření na atmosférický tlak, tedy hmotnost vzduchu, která na nás neustále působí. Když tlak klesá – například před deštěm – mnozí lidé s artritidou a dalšími chronickými nemocemi cítí zhoršení bolestí. Ale proč?

Klouby chrání synoviální tekutina, která funguje jako mazivo a tlumič nárazů. Tato viskózní látka, jejíž konzistence připomíná bílek, umožňuje hladký pohyb. V chladném počasí však její účinnost klesá – tekutina zhoustne, což zvyšuje tření mezi chrupavkami a může způsobit bolest.

Odpověď se skrývá v kloubních pouzdrech

Atmosférický tlak ovlivňuje objem i viskozitu synoviální tekutiny, což mění napětí uvnitř kloubu. Nízké teploty navíc způsobují zúžení krevních cév, což omezuje přísun kyslíku a živin do kloubů, čímž se zhoršují příznaky artritidy nebo jiných degenerativních onemocnění. Nízké teploty mohou také snížit hydrataci tkání, což přispívá k tuhosti kloubů.



Anatomie kloubu

Kloubní pouzdro je plné nervových zakončení a reaguje na každou změnu prostředí. Když se sníží tlak vzduchu, může to způsobit drobné rozpínání zanícené tkáně, která následně tlačí na nervy a vyvolává bolest. Připomíná to rozpínání kuchyňské houby na nádobí, když najednou nasaje vodu.

Překvapivé však je, že i když by počasí mělo působit stejně na všechny, realita je jiná. Někomu vadí chlad, jinému vlhko, dalšímu vítr. Rozsáhlé studie, jako například britský projekt „Cloudy with a Chance of Pain“, ukázaly, že nižší tlak, vyšší vlhkost a silnější vítr zvyšují šanci na zhoršení bolesti – ale pouze u části populace. Například vlhkost vzduchu vykazovala silnější korelaci než tlak.

Velkou roli hraje psychika

Zřejmě jde o kombinaci tělesných, psychických i genetických faktorů. Roli hraje i psychologický efekt („nocebo“) a subjektivní vnímání bolesti – studie ukazují, že očekávání bolesti při proměnlivém počasí může samotnou bolest zhoršit. Špatné počasí také zhoršuje deprese a s tím souvisí silnější vnímání bolestí.



Anatomie kostí kolenního kloubu (articulatio genus)

Chladné počasí má výrazný dopad na organismus – svaly se stahují, šlachy ztrácejí pružnost a krevní oběh se zpomaluje. Tyto změny vedou k tuhosti a vyššímu riziku bolesti. Zvláště menší klouby, například prsty nebo kotníky, jsou k těmto problémům náchylnější. Náhlé změny teplot mohou ještě více zatěžovat tělo a zhoršovat příznaky chronických onemocnění.

A co na to medicína? Některé studie ukazují mírnou souvislost mezi kolísáním tlaku a bolestí kolen u pacientů s osteoartritidou. Jiný výzkum zkoumal pacienty s revmatoidní artritidou a zjistil, že u menšiny se při změnách počasí opravdu zhoršovala bolest. Vědci se přiklánějí k tomu, že neexistuje „univerzální model bolesti“, ale spíš jde o široké spektrum individuálních reakcí.

Definitivní odpověď zatím nemáme

K dispozici je celá řada způsobů, jak se vypořádat s bolestmi kloubů způsobenými změnami počasí. Udržování tepla pomocí více vrstev oblečení nebo zahřívacích polštářků může zmírnit tuhost. Pravidelný pohyb, jako je plavání, lehké cviky a protahování, pomáhají udržet klouby flexibilní. Některé krémy obsahující mentol nebo arniku mohou poskytnout úlevu od bolesti díky zvýšení krevního oběhu v postižených oblastech.

Ačkoli věda stále hledá definitivní odpověď na otázku vlivu počasí na bolesti kloubů, existují důkazy naznačující určitou souvislost. Pro lidi s chronickými onemocněními může být sledování výkyvů počasí užitečné při plánování aktivit nebo prevenci nepříjemných příznaků. Klouby sice nejsou přesnější než meteorologické stanice, ale jejich citlivost na okolní prostředí rozhodně stojí za další výzkum.

Takže ano, babiččina kolena opravdu mohou předpovědět déšť – ale jen někdy. Spojovat počasí s bolestí není tak jednoduché, protože jednotlivé faktory (tlak, vlhkost, teplota) nikdy nefungují izolovaně. Významnou roli hraje také psychický stav, životní styl a samotný stav kloubů. Přesto vše nasvědčuje tomu, že bolest může být citlivým, i když nepřesným indikátorem, kterému není na škodu naslouchat.