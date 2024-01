Jak je to se skutečným dojezdem Cybertrucku? První testy nedopadly zrovna dobře

Provozovatelé YouTube kanálu Out of Specs se rozhodli zjistit, jakou vzdálenost urazí s vypůjčeným Cybertruckem na jedno nabití. A k jejich překvapení to bylo pouhých 254 mil, tedy cca 400 km.

Jak si možná vybavíte, Elon Musk v roce 2019 během slavnostního představení dotyčného pickupu slíbil až 500 mil. Problém je, že k tomuto dojezdu se teoreticky může přiblížit pouze nejdražší varianta Cybertrucku s přídavnou baterii, která je navíc tak velká, že zabere většinu jeho úložného prostoru.

Levnější verze, která bude stát 60 990 dolarů – a zatím se stále nevyrábí – bude mít dojezd skutečně jen poloviční.

Zjištění Out of Specs je samozřejmě nutné brát s rezervou. Za prvé, existuje spousta dalších faktorů, které je třeba vzít v úvahu: např. typ pneumatik nebo funkce používané během jízdy, které mohly energetické rezervy Cybertrucku ovlivnit.

Samostatnou zmínku si zaslouží rovněž počasí – konkrétně skutečnost, že vůz se pohyboval po dálnici při relativně nízké teplotě zhruba 8 stupňů Celsia.

Na druhé straně, v jiných částech Spojených států běžně panují ještě nižší teploty, takže se nelze divit tomu, že tento výsledek řadu lidí rozčaroval. „Naprosto příšerné," komentoval to například jeden uživatel fóra Cybertruck Owners Club.