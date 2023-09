Zakázali jsme plastová brčka. A nahradili je za něco, co také škodí. Jen jinak

Pro výrobce jsou PFAS lákavé svou vysokou stabilitou . Ta se ale ukazuje jako velký problém , pokud se tyto látky dostanou do životního prostředí. Rozkládají se jen velmi pomalu, a mohou proto v přírodě „přežívat“ tisíce let. Ne nadarmo se jim říká „věčné chemikálie“.

Vážně to zpochybnili už před dvěma roky američtí vědci vedení Johnem A. Bowdenem z University of Florida , kteří podrobili analýzám brčka 43 značek (5 plastových, 29 papírových a 9 z jiných materiálů rostlinného původu). Testovali brčka na přítomnost 53 polotěkavých perfluorovaných a polyfluorovaných látek (obvykle označovaných zkráceně jako PFAS).

Věčné chemikálie v evropských brčkách

Situace ve Spojených státech odhalená studií týmu Johna A. Bowdena by nás nemusela tolik trápit, pokud bychom v Evropské unii k náhradě brček z plastů přistoupili o poznání zodpovědněji než Američané. Nová studie belgických vědců pod vedením Thimo Groffena z university v Antverpách zveřejněná ve vědeckém časopise Food Additives and Contaminants ale svědčí o pravém opaku.

Evropa nenašla za plastová brčka lepší náhradu. V první analýze svého druhu v Evropě a teprve druhé na světě testovali Groffen a spol. celkem 39 značek brček na přítomnost PFAS a tyto nebezpečné chemikálie našli ve většině prověřovaných výrobků.

Do testů vědci zařadili brčka vyrobená z pěti různých materiálů – z papíru, bambusu, skla, nerezové oceli a plastu. Brčka byla získána v obchodech, supermarketech a restauracích rychlého občerstvení. Většina brček (27 z 39 testovaných, tj. 69 %) obsahovala PFAS, přičemž celkem vědci odhalili osmnáct různých PFAS.

Nejvíce PFAS obsahovala papírová brčka, kde byly tyto chemické látky zjištěny u 18 z 20 testovaných brček. PFAS byly zjištěny také u čtyřech z pěti značek bambusových brček, u tří ze čtyř značek plastových brček a u dvou z pěti značek skleněných brček. Nebyly zjištěny v žádném z pěti testovaných druhů ocelových brček.

Nejčastěji nalézaným typem PFAS byla kyselina perfluoroktanová, jejíž používání je od roku 2020 celosvětově zakázáno. Její nález neznamenal nějak výrazné překvapení, protože patří k typickým „věčným chemikáliím“ a bude se tudíž v životním prostředí vyskytovat ještě dlouhá staletí poté, co její zákaz vstoupil v platnost.

Nelze však vyloučit, že ji někteří výrobci v rozporu se zákonem stále používají. V brčkách byly odhaleny také kyseliny trifluoroctová a trifluormetansulfonová. Ty řadí chemici k PFAS s „ultrakrátkým řetězcem". Jsou to velmi malé molekuly dobře rozpustné ve vodě, a tak by se mohly z brček vyluhovat do nápojů.