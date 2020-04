Jak pozorovat „vláček“ satelitů Starlink? Pomůže web i aplikace pro chytré telefony

Na oběžné dráze kolem Země aktuálně obíhají více než tři stovky družic konstelace Starlink. Část z nich je aktuálně viditelná ze Země i pouhým okem jako „řetízek“ či „vláček“ svítících bodů, pohybující se noční oblohou. Pokud chcete vidět tuto kosmickou podívanou na vlastní oči, musíte nejprve zjistit, kdy budou satelity přelétat nad naším územím.

Satelitní konstelace Starlink má v konečném stavu obsahovat bezmála dvanáct tisíc družic. Znamená to snad, že pak místo hvězd bude oblohu křižovat jedna družice za druhou? To v žádném případě! Satelity jsou viditelné jen určitou dobu po vypuštění – časem se pomocí vlastních motorů „usadí“ na svých orbitách a pouhým okem je neuvidíme.

Jak pozorovat vesmírný vláček?

Aktuálně jsou pouhým okem nejlépe viditelné družice z páté a šesté várky, označované jako Starlink-5 a Starlink-6. V jednotlivých várkách je přitom vynášeno vždy šedesát satelitů, přičemž první série byla vypuštěna již 24. května 2019.

Jednou z možností, jak zjistit vhodný čas pro pozorování, je web SpaceX Starlink Satellites Tracker, který najdete na adrese findstarlink.com. Na úvodní stránce stačí zadat město nebo souřadnice, ze kterých chcete sledovat, a stisknout tlačítko Find visible times.

Jako odpověď dostanete seznam, ve kterém je uveden datum a čas (jde o středoevropský letní čas), údaj, o jakou várku satelitů se jedná a po jakou dobu budou viditelné. Kromě toho je zobrazen směr, kterým se vláček bude pohybovat, a výška jeho nad obzorem. V sekci Live map se pak můžete podívat, nad jakou částí naší zeměkoule se aktuálně satelity nacházejí.

Další možnosti sledování

Další možností, jak si naplánovat pozorování, je stránka See A Satellite Tonight na adrese james.darpinian.com/satellites. Zde stačí klepnout tlačítkem myši, povolit přístup k poloze a počkat na načtení informací o průletech všech zajímavých viditelných družic (tj. nejen Starlink, ale i mnoha dalších).

Jednoznačně nejzajímavější je na tomto webu možnost podívat se, jak bude vypadat průlet satelitů z konkrétního místa – tedy třeba z vaší ulice. K tomu slouží tlačítko See where it will appear in your sky – po zadání adresy uvidíte dráhu družice tak, jak bude vypadat ve skutečnosti.

Do terénu se pak může hodit aplikace Find Starlink Satellites, která je k dispozici pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android nebo iOS. Stačí jí povolit přístup k poloze a obratem se dozvíte časy přeletů satelitních vláčků. Pomocí tlačítka Remind me lze aktivovat upozornění půl hodiny před začátkem pozorování.