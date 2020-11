Jak proniknout do Tesly Model X během 90 sekund? Pomocí Bluetooth

Bezpečnostní odborníci z Belgie přišli na způsob jak proniknout do Tesly Model X přepsáním firmwaru FOB klíče pomocí bezdrátového připojení Bluetooth. Upozornil na to Wired.

Lennert Wouters z KU Leuven prohlásil, že zloděj, který by tento hack znal, by mohl získat přístup do Modelu X za pouhých 90 sekund. Mj. díky tomu, že identifikační číslo vozu je obvykle vyraženo na palubní desce, tudíž ho lze přečíst zvenčí.

Wouters za cca 300 dolarů postavil vlastní zařízení využívající upravenou řídící jednotku karosérie (BCM) Modelu X, které lze využít nejen k odemknutí dveří, ale rovněž ho následně můžete zapojit do odpovídajícího portu a získat tak nad automobilem kontrolu.

„Kombinace dvou zranitelných míst v zásadě umožňuje hackerovi ukrást Model X během několika minut,“ komentoval to. „Když je zkombinujete, výsledkem bude mnohem silnější útok.“

Tesla prý před tímto hackem byla varována již v srpnu, ale navzdory tomu stále nevydala softwarovou aktualizaci, která by dotyčnou bezpečnostní chybu opravila.

Na žádost serveru Wired o vyjádření pak nijak nereagovala, což by podle některých jízlivců mohlo souviset s tím, že počátkem tohoto roku rozpustila své PR oddělení.