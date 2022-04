Jak se loví exoplanety. Známe jich už 5 tisíc, přitom jsme pořádně neprozkoumali ani Sluneční soustavu

Za 30 let našlo lidstvo pět tisíc exoplanet. Čím to, že jsme tak úspěšní? Vždyť si stále ještě nejsme jistí počtem planet ve Sluneční soustavě… Najít planetu u vzdálených hvězd je obtížný úkol, takže jak to vědci dělají? Metod je několik, každá má svá pro a proti, ale nejúspěšnější jen jedna.

