12. dubna 1981 vyrazil na svou první pouť do vesmíru raketoplán Columbia. Až do tohoto dne neexistovala kosmická loď, která by dokázala vzlétnout více než jednou. Příchod raketoplánů to však změnil – jen výše zmíněná Columbia nakonec uskutečnila celkem 28 misí. Ta poslední, která se uskutečnila v roce 2003, se jí ale stala osudnou - při přistávacím manévru došlo k nehodě a celá posádka zahynula. Pojďme si příběh Columbie (i dalších raketoplánů) připomenout.