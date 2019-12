Jak se tankuje vodík v Česku? Těžko. S elektromobily na baterky je to už mnohem jednodušší

Pohon s vodíkovými palivovými články se jeví jako jedna z možných alternativ pro automobily budoucnosti. Už jsme se v předchozích článcích zabývali tím, jak fungují a jaká auta na vodík se dají aktuálně koupit. A jak je to s provozem? V Česku zatím žádná sláva, zcela tu zatím chybí infrastruktura vodíkových čerpacích stanic.

Zatím jen jedno místo. A to ještě omezené

Pořizovat si dnes v Česku auto na vodík nedává smysl, a také proto se zde přímo neprodávají. Důvodem je smutná skutečnost, že byste ho neměli kde natankovat.

Přestože jsme v listopadu 2009 oslavovali první vodíkovou stanici ve střední Evropě, kdy byla otevřena vodíková čerpací stanice v Neratovicích, je stále jedinou veřejně dostupnou vodíkovou čerpací stanicí u nás. Ale úplně veřejná také není, palivo si v ní nemůžete přijet natankovat jen tak. Její vlastník, Veolia Transport, na svých stránkách udává, že čerpání je možné jen po předchozí domluvě.

Čerpací stanice byla původně vystavěna k obsluze autobusů městské hromadné dopravy v Neratovicích, ale je rovněž přizpůsobená pro čerpání vodíku i do ostatních motorových vozidel.

Stanice se skládá z několika sekcí; nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké. Dosahuje nejvyššího plnícího tlaku 438 barů (při teplotě max 85 °C), obvykle se však plní jen při tlaku 350 barů. Příslušné komponenty čerpací stanice jsou navrženy tak, aby v případě zájmu bylo možné používat i provozní tlak mnohem vyšší – až 1000 barů.

Tři nové stanice v příštím roce

Pro širokou veřejnost půjde výhledově načerpat vodík na třech místech: v Praze, Brně a Litvínově. Ve všech případech se jedná o společnost Unipetrol (Benzina), která podle jejího mluvčího, Pavla Kaidla, „Chce být na nástup vodíku připravena a k jeho rozšíření aktivně přispět.“

Revoluční baterie Innolith poskytne elektromobilům dojezd až 1000 kilometrů

Zároveň však předpokládá větší zájem z řad provozovatelů vozových parků (např. městská hromadná doprava). O vodíkový pohon se zajímá Ústecký kraj, který si nechá v rámci memoranda vypracovat studii vodíkové mobility.

Ministerstvo dopravy v roce 2018 uvedlo, že v Česku by do roku 2023 mohlo vzniknout šest až osm čerpacích stanic na vodík. Zmocněnec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský uvedl, že v roce 2025 se toto číslo může zvýšit na dvanáct až patnáct veřejně dostupných stanic a v dalších pěti letech by v Česku mělo stát ideálně 80 stanic umožňujících tankování vodíkem.

Prodejce Adresa Aktuální stav Dostupnost Otevírací doba Veolia Transport Neratovice

(ul. Ke Spolaně) Funkční Soukromé, zkušební, stanice byla součástí ukončeného projektu Neratovické MHD Jen po předchozí domluvě Benzina (Unipetrol) Litvínov

(ul. Záluží 27) V realizaci (jaro 2020) Veřejné, součástí stávající stanice 24 hodin denně Benzina (Unipetrol) Praha

(ul. K Barrandovu 1136/6) V realizaci (2020) Veřejné, součástí stávající stanice 24 hodin denně Benzina (Unipetrol) Brno (ul. Kaštanová) V realizaci (2020) Veřejné, součástí stávající stanice 24 hodin denně Dopravní podnik Ostrava Ostrava (terminál Hranečník) V realizaci Veřejné, součást plnění vozového parku ostravského dopravního podniku Není známo

Podle studie by české silnice mohlo brázdit až dvanáct a půl tisíce osobních vozidel na vodík a dalších 700 autobusů, pokud by se podařilo postavit alespoň 12 veřejných plnících stanic. Výstavba nové vodíkové stanice se dle ředitele Benziny, Marka Zouvaly, finančně nijak neliší od klasické benzínové pumpy a jedná se o zhruba milion eur (necelých 26 milionů korun).

Za vodíkem do Německa

Největší flotila vodíkových čerpacích stanic je v sousedním Německu, kde je v současnosti aktivních 78 stanic a výhledově dojde k rozšíření o dalších 27. Podle institutu Ludwig-Bölkow-Systemtechnik bylo v únoru tohoto roku 152 operujících stanic v Evropě, 136 v Asii, 78 v Severní Americe.

Z celkového počtu 369 čerpacích stanic na vodík je pouze 273 stanic veřejně přístupných a je tedy možné je použít podobně jako konvenční místa k čerpání pohonných hmot.



Mapa s vodíkovými čerpacími stanicemi

Pro porovnání: Nabíjení elektromobilu v Česku

Infrastruktura pro klasickou elektromobilitu je na tom podstatně lépe. V Evropě je podle statistik Evropské unie už přes 170 000 veřejně dostupných nabíjecích stanic (počítány jsou i malé přípojky u hotelů apod.). Z celkového počtu umožňuje 20 tisíc stanic rychlonabíjení.



Vývoj počtu dobíjecích stanic pro elektromobily v rámci EU

V České republice je podle statistiky společnosti ČEZ zhruba 400 dobíjecích stanic. Ministerstvo dopravy chce během příštích čtyř let podpořit z operačního programu Doprava vybudování okolo 500 dalších rychlodobíjecích stanic po celém Česku. Nejvíce u nás stanice staví energetické společnosti ČEZ, E.On a PRE.

„Počet elektromobilů na českých silnicích dynamicky roste a momentálně se blíží třítisícové hranici. Evropa vidí v elektro mobilitě budoucnost dopravy, takže s výstavbou veřejné dobíjecí infrastruktury nemá smysl otálet. Do konce roku chceme překonat hranici celkových 200 stanic v naší síti,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani.

Klasické bateriové elektromobily tak mají z tohoto hlediska před vodíkovou alternativou značný náskok.