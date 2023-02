Jak se vyrábí umělý sníh? A proč jsou děla na každém svahu? Lyžařská střediska už nemají jinou možnost...

Běžná sněžná děla nebudou do budoucna schopna čelit klimatickým změnám. Fungují tak, že do chladného vzduchu rozprašují mikroskopické ledové kuličky a kapičky vody , které se spojí, zmrznou a pak se snášejí dolů jako sněhové vločky. Aby tento proces fungoval, jsou naprosto nezbytné nízké venkovní teploty. Pokud není dostatečně chladno – ideálně kolem 2,5 °C – stroje přestanou správně fungovat.

Už jen investice do sněžných děl bývají citelným zásahem do rozpočtu. Například areál Zermatt Bergbahnen nainstaloval v roce 2008 zařízení Snowmaker. Třicetitunový kolos pracuje nepřetržitě dvacet dní v kuse a denně vychrlí 1900 tun umělého sněhu. Kromě něj má středisko dalších 1 200 sněhových děl rozmístěných po sjezdovkách o celkové délce 140 kilometrů.

Zmrznutí sněhového krystalu chvíli trvá, proto je sněžný stroj konstruován tak, aby ledové projektily posílal vysoko do chladného vzduchu. Vyvržení do výšky také poskytuje další čas na odpařování, které pomáhá sníh zmrazit.

Zermatt investoval do zařízení Snowmaker od izraelské firmy IDE, protože může fungovat, i když je venku teplo. Ve velké nádrži vzniká podtlak, který podporuje odpařování vody. Při něm se vynakládá energie, jež vodu ochlazuje a pomáhá vytvářet drobné sněhové krystalky. Jakmile je sníh připraven, může být vyvezen do nejvyšších a nejchladnějších částí střediska.

Uhlíková stopa lyžařů

Umělé zasněžování svahů je jen jedním z mnoha dílků skládačky. Další emise vznikají při cestování lyžařů do středisek. Podle Michaela Rothleitnera ze švýcarské firmy Schneezentrum Tirol, která se zabývá výzkumem nových způsobů, jak zefektivnit výrobu a úpravu sněhu, tvoří energie vynaložená na zasněžování jen několik procent celkové stopy lyžařského průmyslu.

Zasněžování by podle něj mělo být co nejúčinnější. Rothleitner a jeho kolegové se podílejí na projektu PROSNOW financovaném Evropskou unií, jehož cílem je vyvinout systémy přesné předpovědi počasí, které by přesněji předpovídaly sněhové srážky a určovaly, kdy je skutečně třeba aktivovat zasněžovací zařízení.

„Naše společnost musí řešit klimatické změny v každé oblasti života – tedy i v zimní turistice,“ říká Rothleitner. Jednou z inovací, na které pracuje, je zařízení, které vytváří plazmu neboli nabité prostředí, v němž se záporně nabitý atom kyslíku v molekule vody orientuje směrem k plazmě. Idea spočívá v tom, že pokud jsou všechny molekuly vody obráceny stejným směrem, stávají se stejnorodými, a proto účinněji zmrznou. „Mohli bychom ušetřit spoustu energie, kterou dnes používáme na chlazení vody,“ vysvětluje hlavní pointu této myšlenky.

Ano, bude hůř

S rostoucím oteplováním však mohou být sněhová děla jednoho dne téměř zbytečná. Trygve Eikevik z Norské univerzity vědy a techniky pracuje na alternativní technologii. Spočívá v chlazení vody namísto spoléhání se na venkovní studený vzduch, takže zasněžování může pokračovat, i když nepanují ideální podmínky.

Takové zařízení by spotřebovalo „padesátkrát až stokrát“ více energie než tradiční sněžná děla, připouští Eikevik. Jeho plánem je však získávat ze zařízení teplo, jež by se dalo využít k vytápění okolních budov. „Pokud se mi podaří využít všechno teplo, budu mít sníh zadarmo,“ tvrdí Eikevik. První prototyp plánuje postavit v příštích měsících.

Ať už je řešení jakékoliv, je třeba hledat technologie zasněžování s nižší uhlíkovou stopou. Úbytek ledu v horských oblastech ovlivňuje živobytí lidí, připravuje obce o vodu a poškozuje biotopy volně žijících živočichů. Samotný lyžařský průmysl je klimatickou krizí těžce zkoušen, říká Laurent Vanat – ale mezi středisky, jejichž zákazníci jsou notoricky nároční, stále panuje tvrdá konkurence.

„Každá firma by se měla zabývat tím, jak při zasněžování co nejúčinněji využívat energii,“ říká Robert Kaspar ze Seeburg Castle University v Salcburku. Je to trpký symbol dilematu, kterému lidstvo čelí. Luxusní lyžařská střediska bojují o to, aby udržela sníh na svazích hor co nejdéle a vyšla s rozpočtem na energie. Planeta se přitom otepluje a hrozí, že tyto svahy roztají.