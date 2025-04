Jak se závodí na elektrokole a proč potřebujete motor, i když se čas měří jen z kopce

Závodění na horském kole má několik základních podob – v praxi se disciplíny mění, prolínají a rozdělují, takže ve skutečnosti je jich více, ale zjednodušená charakteristika může vypadat takhle:

Cross Country (XC) je disciplína zaměřená na vytrvalost a techniku, kola jsou lehká, na amatérské úrovni jsou stále populární pevné zadní vidlice, profesionálové už téměř všichni přešli na celoodpružená kola. Zdvihy tlumičů jsou kolem 100 mm, sedačka je vysoko kvůli efektivnímu šlapání. Terén je lehčí, i když návštěvníci světového poháru v Novém Městě na Moravě budou oprávněně oponovat, překážky na tratích pro profesionály za poslední roky hodně přitvrdily. Závod typicky trvá do dvou hodin, velké etapové závody se jedou i déle než týden.



XC

Downhill, DH, česky sjezd je disciplína, která se jezdí z kopce extrémním terénem, s opravdu obtížnými překážkami a dlouhými skoky. Kola jsou masivní, poznáte je podle nízké sedačky a dvoukorunkové vidlice, která vede až k řídítkům, zdvihy tlumičů jdou až nad 200 mm. Závody trvají jen pár minut a dají se vyhrát, i když hned na startu přetrhnete řetěz.



Downhill

Někde mezi těmito dvěma kategoriemi je disciplína zvaná enduro. Závodí se na krátkých měřených úsecích z kopce, ale prvně na ten kopec musíte vlastními silami vyjet. Takže závod může vypadat tak, že za celý den najedete 40 kilometrů v horském terénu, ale váš výsledný čas je třeba jen 15 minut. Terén je těžký, ale ne tak extrémní, jako v downhillu. Kola mají masivní rámy, zdvihy odpružení jsou okolo 150 až 170 milimetrů, důležité jsou široké pneumatiky s hrubým vzorkem a teleskopická sedlovka, která umožňuje měnit polohu sedačky – cestou do kopce ji potřebujete vysoko kvůli efektivnímu šlapání, cestou z kopce musí být nízko, aby jezdec mohl snížit těžiště a balancovat.

Elektrifikace

Pointou obsáhlého úvodu je skutečnost, že právě kola kategorie enduro jsou nejvděčnějším cílem elektrifikace. V downhillu motor nepotřebujete, na kopec se dostanete lanovkou. XC kola motory mají, ale na závodění to moc není, protože se hraje o hmotnost a zákonem omezená rychlost na 25 km/h je příliš nízká.

Kdežto v enduru vás motor vytáhne na kopec a cestou dolů těch pár kilogramů navíc sice ubere na obratnosti, ale přidá na stabilitě.

První slepé elektrické enduro v Česku

Když má něco kola a motor, je jen otázkou času, kdy se na tom začne závodit. A tak vzniklo elektrické enduro, svébytná disciplína, do které kromě fyzických a technických schopností jezdce vstupuje také výkon motoru, kapacita baterie a způsob, jakým bude jezdec zacházet s energií.

Když to má kola a motor, je jen otázkou času, kdy se na tom začne závodit.

Tím se pomalu dostáváme k tomu, co jsem dělal o jednom z minulých víkendů. V kopcích kolem přehrady Vír se v sobotu konalo Blinduro, což je enduro „na slepo“, ve kterém nemáte šanci dopředu natrénovat trať a jedete tzv. na oči.

Pak v neděli se jelo Blinduro Elektro na elektrických kolech – poprvé jako samostatný závod (v minulých letech šlo o jednu z kategorií klasického endura).

Jedním z partnerů seriálu je Bosch, který kromě sponzorských peněz a vlaječek v depu přinesl do společného podniku i něco chvályhodného – nabídl zájemcům o závod zapůjčení kola. Zdarma. Ve spolupráci s výrobci, kteří svá kola obsazují technikou od Bosche: Mondraker, Focus, Moustache, Pells, Norco, Santa Cruz, Whyte a RockMachine. Stačilo projevit zájem a čekat, zda se na vás dostane řada.



Zájemců bylo 29 a dostalo se na všechny, takže se v neděli začali scházet v Továrně Vír, která závodu poskytla zázemí. Předložili občanku, vyplnili formulář a dostali kolo v hodnotě od 110 do 180 tisíc.

Svézt se můžete i na různých testovacích akcích, které výrobci v průběhu roku pořádají, ale tady na to máte celý den a hlavně můžete kolo vyzkoušet v těch nejnáročnějších podmínkách ostrého závodu. „Z pohledu endura to byla velice pozitivní iniciativa. Možnost půjčit si elektrokolo byla směřovaná na hobíky, vlastně jsme tak otevřeli nový sport novým lidem. Z pohledu společnosti Bosch eBike Systems to byla ideální cesta, jak oslovit novou skupinu lidí, pro které může být ebike jejich dalším kolem. Na možnost vyzkoušet kola na vlastní kůži v závodě lidé reagovali velice pozitivně,“ říká Tomáš Jančárek, zástupce značky Bosch eBike Systems pro Českou republiku.

Také jsem si jedno půjčil

Pro mě to byl první závod v enduru. Rozhodně jsem nebyl rychlý, ale zážitek to byl velmi intenzivní. Poznatky směrem ke kolu?

Je neuvěřitelné, co pobere podvozek moderního horského kola. Několikrát jsem se lekl, do čeho jedu, do jak velkých kamenů padám, nebo jak velká díra se mi objevila pod kolem, ale vidlice si jen odfoukne, všechno spolyká a jede se dál.

Nové motory Bosch jsem testoval už loni při premiéře, ale až blinduro posloužilo jako křest ohněm. Až tady jsem si vyzkoušel, že všechny ty nové funkce, které teoreticky vypadají zajímavě, fungují i v praxi. Hill Start Assist je opravdu užitečný pomocník při rozjezdu do opravdu prudkého kopce.

Dokonce jsem jel s automatickým řazením. Že to je pohodlné při výletu nenáročným terénem, už jsem věděl od loňska, ale při závodě jsem si maloval, že na rychlostních zkouškách přejdu na manuál. Nakonec zůstal aktivní automat, jen jsem občas podřadil, když jsem viděl, že budu potřebovat lehčí převod pro překonání překážky. Po pár sekundách si řazení znovu převezme automat a řadí podle nastavené kadence šlapání. Patrně nic pro profíky, ale pro mě to znamenalo mínus jednu věc, o kterou jsme se musel starat.

Moje kolo mělo také ABS a upřímně řečeno – jeho funkci jsem si téměř neuvědomoval. Ale možná právě to je součást hry – nepozorovaně ubrat brzdný tlak a nechat odvalovat přední kolo tam, kde já bych jej zablokoval. Jel jsem v režimu ABS Race, což umožní postavit se na přední kolo a ve vzduchu posunout zadní kolo do strany.

Chcete také?

První samostatné elektrické blinduro mělo 170 účastníků, více na podobném závodě v ČR ještě nebylo. Cca 70 závodníků jelo v sobotu i v neděli, což ukazuje na opadávající nevraživost mezi bezmotorovými a motorovými bikery.

Závodů je celá série, nicméně půjčování elektrokol nebude součástí každého z nich. „Zatím je to jen ve stádiu úvah, ale něco se chystá pro Blinduro Bukovka a přidružený Velo Test Fest,“ říká Jančárek.

A takhle závod zaznamenal náš bývalý kolega David Polesný, alias Trail Hunter: