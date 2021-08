Jak si zadělat na novou pandemii? Přiště by mohly svět skřípnout opičí neštovice

Poslední případ onemocnění pravými neštovicemi byl evidován v říjnu roku 1977, a tak mohla Světová zdravotnická organizace prohlásit v roce 1980 neštovice za vymýcené.

Virus neštovic se dnes vyskytuje zřejmě jen na dvou místech světa. Těmi jsou přísně střežené mrazící boxy v USA a Rusku. Obě země mají zásobu viru neštovic ještě z dob, kdy se ho pokoušely proměnit v biologickou zbraň hromadného neštovic.

Pokud by dnes virus pravých neštovic ze svého mrazivého vězení „utekl“, byla by to pro lidstvo katastrofa, protože spousta lidí by byla vůči této vážné infekci imunitně „naivní“ a jejich organismus by se nedokázal nákaze účinně bránit. Z nakažených by mohl umírat každý třetí.

I proto se OSN pravidelně vrací k otázce, zda zásoby viru pravých neštovic definitivně nesprovodit ze světa. Ale zatím se vždycky našel důvod, proč to neudělat. Jeden z důvodů, proč nevyhubit virus pravých neštovic, spočívá v tom, že se na světě stále ještě vyskytují blízce příbuzné viry, které jsou s to vyvolat onemocnění u člověka.

Patří k nim k nim i virus opičích neštovic z rodu Ortopoxvirus z čeledi Poxviridae. Ten zatím nepředstavuje zásadní problém, ale pokud by „začal zlobit“, hodil by se pro vývoj vakcíny nebo léků právě podstatně prozkoumanější virus pravých neštovic.

Poprvé bylo lidské onemocnění vyvolané virem opičích neštovic diagnostikováno v roce 1970 v Demokratické Republice Kongo. Podle stávajících odhadů onemocní každoročně v této zemi na opičí neštovice více než tisíc lidí. Nemoc se však vyskytuje i v řadě dalších zemí západní Afriky. Tam je za rizikovou destinaci považována např. Nigérie.

U viru opičích neštovic rozlišují virologové dvě základní varianty – středoafrickou a západoafrickou. Vážnější průběh a vyšší smrtnost má onemocnění vyvolané středoafrickou variantou běžně se vyskytující v Kongu. Člověk se nakazí nejspíše po kousnutí či škrábnutí nakaženým zvířetem nebo po přímém kontaktu s krví infikovaného živočicha.

Titulní foto: Profimedia