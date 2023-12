Jak stárnou orgány? Některé až příliš rychle. Biologický věk orgánu má přitom vliv na riziko závažných onemocnění

Wyss-Coray a jeho spolupracovníci jsou přesvědčeni, že testy krve na proteiny prozrazující urychlené stárnutí orgánů by mohly pomoci při vývoji léčby zdravotních problémů, jež se objevují u seniorů. Podle toho, které orgány by byly postiženy, by lékař ordinoval pacientovi léky podle na míru šitého personalizovaného léčebného plánu.

Etické otazníky

Profily bílkovin se ukazují jako spolehlivější ukazatele stárnutí tkání a orgánů než epigenetické změny. Zatímco epigenom odráží změny v instrukcích pro buňky a jejich aktivity, proteiny jsou v řadě případů výkonnými jednotkami, které aktivity buněk řídí nebo provádějí.

Epigenetické změny se nemusí nakonec projevit závažnějšími následky. Odchylky ve spektru bílkovin ale bez následků tak často neprojdou. Ze stávajících výsledků ale není jasné, zda proteiny proces stárnutí řídí, nebo zda jsou změny v jejich zastoupení důsledkem stárnutí.

V budoucnu budou zřejmě lékaři využívat kombinace různých znaků stárnutí, tj. nejen profily bílkovin a stav epigenomu, ale také posunů v dalších důležitých parametrech. Výsledky testů by mohly nasměrovat lidi k cíleně orientované změně životního stylu nebo k užívání některých potravinových doplňků. Finální cíl podobných vědeckých projektů je ale prakticky vždy stejný, tj. nalézt léky proti stárnutí.

Pokud bychom jednou skutečně objevili lék proti stárnutí, čelili bychom nejednomu etickému problému. Například bychom museli vyřešit, jak zajistit k tomuto léku lidem rovný přístup. To by vůbec nebylo jednoduché, protože ani dnešní léčby nejsou dostupné všem.

A přitom jde často o léčbu, kterou by využil poměrně úzký okruh nemocných. Příkladem je genová terapie Hemgenix pro hemofiliky. Za cenu 3,5 milionu dolarů za jednu dávku, která nemocného vyléčí, si ji zcela jistě nebudou moci dopřát všichni hemofilici.

Neméně závažná je otázka dopadů prodloužení lidského života na společnost. Zdaleka nejde jen o to, že by lidí na Zemi výrazně přibývalo. Prodloužení života by se promítlo i do fungování společnosti, kde je vývoj do určité míry závislý na výměně generací. Pokud by společnost ovládali zdatní a čiperní senioři, pokrok by se zcela jistě zpomalil.