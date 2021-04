Jak v současnosti co nejlépe zničit či odklonit přilétající nebezpečný asteroid? Atomovkou!

Odborníci z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) a the Air Force Institute of Technology (AFIT) se rozhodli zjistit, co nejlépe zabírá na asteroidy. Za tímto účelem simulovali několik různých typů výbuchů i nárazů.

Tým postupně otestoval vybrané zdroje energie a dospěl k závěru, že různé energetické úrovně interagují s materiály tvořícími asteroidy výrazně odlišnými způsoby.

Ze studie publikované minulý měsíc v žurnálu Acta Astronautica plyne, že pro zničení dotyčných vesmírných objektů či změnu jejich trajektorie jsou aktuálně nejlepší jaderné zbraně.

„Výtěžek neutronů může potenciálně zahřívat větší množství povrchového materiálu asteroidů, a proto bude pro odklonění asteroidů účinnější než výtěžek rentgenového záření,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí projektu Lansing Horan z AFIT.

Horan a jeho kolegové zjistili, že při případné likvidaci asteroidu 99,5 % vzniklých fragmentů odletí od Země. Nicméně řešení v podobě jeho vychýlení z dráhy je „elegantnější“, protože ho lze dosáhnout pomocí menší exploze.